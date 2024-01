Bracia Coen wracają do współpracy! Czekacie na ich nowy projekt?

Bracia Coen wracają do współpracy

Zobacz zwiastun "Ballady o Busterze Scruggsie"

Ostatnim wspólnym projektem braci Ethana Joela Coenów jest zrealizowana dla Netfliksa " Ballada o Busterze Scruggsie ". Kolejne filmy – " Tragedię Makbeta " i " Żegnajcie, laleczki " – nakręcili już osobno. Jak podaje blog World of Reel, bracia wracają do współpracy. Powiedzieli o tym w wywiadzie dla marcowego numeru magazynu "Empire".Według cytowanej wypowiedzi Ethana Coena on i jego brat pracują nad scenariuszem. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Nie wiadomo, czy jest to tekst, nad którym pracowali już wcześniej, czy też zupełnie nowa historia.Ostatnim wspólnym filmem braci Coen była zrealizowana dla Netfliksa " Ballada o Busterze Scruggsie ". Film był prezentowany na festiwalu w Wenecji, gdzie zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz. Zobaczcie jego zwiastun:Uśmiechnięty kowboj podśpiewuje sobie radośnie w rytm kolejnych upadających przed nim zwłok. Podrzędny showman podróżuje ze znajomym dziwolągiem, poszukując ludzi, którzy zapłacą bez większego zastanowienia, by posłuchać i popatrzeć na mężczyznę bez rąk i nóg. Podstarzały poszukiwacz złota odkrywa przypadkiem prawdziwy raj, który nie jest jednak tym, czym się z początku wydaje. Sześć historii rodem z klasycznego Dzikiego Zachodu, pełnego superszybkich ekscentryków z zawsze naładowanymi sześciostrzałowymi rewolwerami, narwanych rabusiów bankowych w tarapatach, Indian żywiołowo atakujących białych najeźdźców oraz kobiet, które z mniejszym lub większym powodzeniem radzą sobie w męskim świecie. Sześć luźno powiązanych ze sobą opowieści, które ukazują raz brutalne i krwawe, a raz nieco łagodniejsze i bardziej romantyczne oblicze trudnych i niesprawiedliwych czasów, które dzięki X Muzie zostały na zawsze zmitologizowane w annałach kultury masowej.