Ethan Coen idzie w ślady brata. Solowy film inspirowany jest twórczością Russa Meyera

Nierozłączni do niedawna bracia Coen teraz pracują oddzielnie. Joel już nakręcił film - " Tragedię Makbeta ". Ethan właśnie przymierza się do realizacji pierwszego solowego projektu.Na dobry początek Coen wybrał projekt, który był w przygotowaniu przez półtorej dekady. To lesbijska komedia i kino drogi w jednym obecnie niezatytułowana, a w przeszłości znana jako "Drive-Away Dykes". Scenariusz do niego napisał do spółki z żoną Tricią Cooke Jak obecnie wygląda fabuła, tego nie wiadomo. Kiedy Ethan Coen opowiadał o projekcie "Los Angeles Times" w 2007 roku, twierdził, że inspiracją dla niego było kino sexploitation, w szczególności komedie reżyserowane przez Russa Meyera Bohaterką filmu była wtedy imprezowa dziewczyna, która wyrusza w drogę samochodem z Filadelfii do Miami. Towarzyszy jej pruderyjna przyjaciółka. Po drodze młode kobiety przeżywają wiele przygód z udziałem odciętej głowy, zgorzkniałej byłej, tajemniczej walizki i złego senatora.Pierwotnie "Drive-Away Dykes" miała wyreżyserować Allison Anders . W różnych momentach prac nad filmem zaangażowane były takie aktorki jak: Selma Blair O tym, że bracia Coen kończą wspólną pracę filmową, mówi się od 2019 roku. To wtedy właśnie ogłoszono, że Joel Coen sam nakręci film, który ostatecznie stał się " Tragedią Makbeta ".Jako powód rozejścia się twórczych dróg braci podawano wtedy to, że Joel wciąż chciał kręcić filmy, a Ethan chciał się skupić na czymś innym, na przykład na pisaniu dramatów.Skoro teraz Ethan Coen pracuje nad filmem, to znów otwartym jest pytanie o to, czy to już jest koniec braci Coen, czy może znów coś wspólnie nakręcą. Ostatnim ich wspólnym filmem jest " Ballada o Busterze Scruggsie ". Zwiastun znajdziecie poniżej: