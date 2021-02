Bracia Jean-Pierre Luc Dardenne (" Młody Ahmed ") szykują nowy film. Projekt nosi tytuł "Tori et Lokita".Będzie to historia przyjaźni dwójki mieszkańców Afryki, którzy samotnie przemierzają dwa kontynenty, by szukać lepszego życia w Belgii. Niestety rzeczywistość będzie daleka od ich marzeń.Zdjęcia do filmu powinny rozpocząć się latem. Obecnie trwa proces wyboru obsady.