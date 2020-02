Bradley Cooper gwiazdą filmu o zespole Bee Gees?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Baz Bamigboye z Daily Mail twierdzi, że producenci filmu o zespole Bee Gees prowadzą nieformalne rozmowy z Bradleyem Cooperem . Proponują mu rolę Barry'ego Gibba.Bee Gees powstało w 1958 roku w Brisbane w Australii. Jego założycielami byli bracia Maurice, Robin i Barry Gibbowie. Grupa osiągnęła szczyt popularności w erze disco w latach 1970. Bee Gees byli m.in. twórcami ścieżki dźwiękowej do filmuScenariusz filmu przygotowuje Anthony McCarten , czyli współautor fabuły do. Zacznie się od momentu, kiedy bracia przybyli z Australii do Londynu i nagrali swój pierwszy hit "Massachusetts".