"Kac Vegas 4"? Co na to Bradley Cooper?

Bradley Cooper kocha ekipę "Kac Vegas"

"Kac Vegas": wielki komediowy hit

Getty Images © Cindy Ord



"Kac Vegas": zwiastun

- przyznał Cooper -(Phillipsa - reżysera),(Galifianakisa)Jednocześnie Cooper zaznaczył:Pierwszeto historia czterech kumpli, którzy wyruszają na wieczór kawalerski do Las Vegas. Następnego ranka dopada ich kac-gigant, przyszły pan młody znika, a pozostali nie pamiętają, co się stało. W trakcie poszukiwań przyjaciela bohaterowie odkrywają kolejne coraz bardziej szokujące informacje na temat minionego wieczoru.Komedia trafiła do kin w 2009 roku i stała się niespodziewanym przebojem, zarabiając na całym świecie blisko 470 milionów dolarów przy zaledwie 35-milionowym budżecie. W 2011 i 2013 roku na ekranach zadebiutowały kontynuacje filmu. Trzy części zarobiły łącznie 1,4 mld dolarów.okazało się dla Coopera przepustką do wielkiej hollywoodzkiej kariery. W kolejnych latach aktor wystąpił m.in. w oscarowych hitach " Poradnik pozytywnego myślenia ", " American Hustle " i " Snajper ". Wyreżyserował także " Narodziny gwiazdy ", które zarobiły 436 milionów dolarów i zdobyły osiem nominacji do Oscara. Trzy z nich trafiły w ręce Coopera - za najlepszy film, scenariusz adaptowany i główną rolę męską.Jeśli chodzi o reżysera Todda Phillipsa , po " Kac Vegas " nakręcił on m.in. " Jokera ", który zarobił ponad miliard dolarów, zdobył Złotego Lwa w Wenecji oraz 11 nominacji do Oscara. Aktualnie na premierę czeka sequel filmu inspirowanego komiksami DC.