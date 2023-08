Nos nie obraża? Organizacja walcząca z antysemityzmem o charakteryzacji Coopera

Getty Images © PhotoQuest

Leonard Bernstein w 1955 roku

Liga przeciw Zniesławieniom o charakteryzacji Bradleya Coopera

Zobacz zwiastun filmu "Maestro"

Liga Przeciw Zniesławieniu, wcześniej znana jako Liga przeciw Zniesławieniom Synów Przymierza (Anti-Defamation League of B'nai B'rith), to żydowska międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych specjalizująca się w prawach obywatelskich. Odniosła się ona do sprawy charakteryzacji Bradleya Coopera w krótkim oświadczeniu.– czytamy. Maestro " zadebiutuje podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji. Na Netflix trafi już 20 grudnia. Zobaczcie zwiastun: Maestro " to historia Leonarda Bernsteina (1918-1990) – legendarnego amerykańskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta. Tworzył on muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową (jego kompozycje mogliśmy usłyszeć m.in. w " Na nabrzeżach " czy " West Side Story ") oraz musicale dla Broadwayu. Głównym wątkiem filmu ma być relacja między artystą a jego żoną Felicią, w którą wcieliła się Carey Mulligan . Choć Bernstein nie krył się przed partnerką ze swoim homoseksualizmem, byli ze sobą przez blisko trzy dekady i doczekali się trójki dzieci. Małżeństwo przerwała śmierć Felicii w 1978 roku.