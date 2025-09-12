Brian Cox znowu zaszokował publiczność. Tym razem przez ubiór

Premiera reżyserskiego debiutu Briana Coxa "Glenrothan" na festiwalu w Toronto została zauważona przez media z całego świata. Aktor znany z serialu "Sukcesja" wkroczył na czerwony dywan w tradycyjnym szkockim kilcie. Nie ma w tym jednak nic sensacyjnego, lecz i tak twórca filmu zaskoczył zgromadzonych widzów. Wszystkiemu winna była awaria garderoby.
Brian Cox onieśmiela widzów w Toronto. Pokazał za dużo
Do zamieszania doszło w trakcie sesji pytań i odpowiedzi po pokazie filmu. Jeden z widzów podniósł rękę, aby zwrócić uwagę siedzącemu aktorowi, że prezentuje całemu tłumowi znacznie więcej niż tylko nagie łydki. – Jest aż tak źle?
– zapytał Cox
. – A może aż tak dobrze?
– obrócił wydarzenie w żart.
Getty Images © Jeremy Chan
Aktor znany z bezkompromisowych sądów nie zamierzał całkowicie przemilczeć sprawy. Ze sceny kontynuował: Trzeba nosić kilt we właściwy sposób. Kilt ma ci dać poczucie luzu i swobody. I to cholernie cudowna wolność
– rozprawiał, lecz w końcu złączył kolana.
Jednak nie był to koniec przygód. Z widowni znowu rozległy się błagalne okrzyki, a Cox
zwrócił się do producenta Neila Zeigera
. – Kto wymyślił zakładanie tych cholernych kiltów? Zdecydowanie to nie był mój pomysł. To producenci. Na koniec dnia zawsze chcą cię wkurzyć. Potrafią być bardzo mściwi
.
– Pewnie założyłeś bieliznę?
– aktor pytał Zeigera
, który również pojawił się na premierze w kilcie. – Kilt oznacza swobodę i spokój. Trudno nie założyć bielizny
– dodał, niemal szepcząc.
O czym opowiada film "Glenrothan"?
Film opowiada historię szkockiej rodziny. Po latach dwóch braci spotyka się na ziemi, na której się urodzili. Zagrany przez Alana Cumminga
Donal dopiero wrócił ze Stanów Zjednoczonych, a Sandy (Cox
) został na miejscu. W obliczu choroby starszego z dwójki próbują uratować od upadku rodzinną destylarnię whisky, a także zaleczyć otwarte na nowo rany z przeszłości.
W trakcie Q&A Cox
stwierdził, że opowiedział tę historię, bo tak chciał, w przeciwieństwie do innych ludzi z Hollywood, którzy "tylko kryją swoje tyłki... albo i nie
". – Co za niefortunne sformułowanie. Bardzo mi przykro z tego powodu. Nigdy nie sądziłem, że znajdę się w takiej sytuacji
– później przepraszał widzów w nawiązaniu do problemów z garderobą.
Scenariusz przygotowali David Ashton
i Jeff Murphy
. W obsadzie są też: Shirley Henderson
, Alexandra Shipp
i Nicole Ansari-Cox
.
Brian Cox w "Sukcesji". Zobacz zwiastun uznanego serialu