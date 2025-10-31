"Anemone" uzupełnia Konkurs Główny oraz otworzy 33. edycję Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Z ogromną przyjemnością prezentujemy ostatni tytuł tegorocznego Konkursu Głównego - "Anemone", wizualnie zachwycający i emocjonalnie poruszający film, który jednocześnie zainauguruje 33. edycję Festiwalu EnergaCAMERIMAGE.
Film, zrealizowany z niezwykłą wrażliwością i mistrzostwem operatorskim, doskonale oddaje ducha EnergaCAMERIMAGE
- kina, w którym obraz i emocje splatają się w głębokie, artystyczne doświadczenie.
Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie "Anemone
" otworzy tegoroczną edycję festiwalu, rozpoczynając tydzień celebracji sztuki autorów zdjęć filmowych w Toruniu.
Niejasne doświadczenia z przeszłości, naznaczone szokującą przemocą i surową religijnością, sprawiły, że bracia Ray i Jem Stoker nie utrzymują ze sobą kontaktu od dwudziestu lat. Każdy z nich szukał w tym czasie odkupienia na swój sposób: Ray żyje na dobrowolnym wygnaniu, podczas gdy Jem znalazł ukojenie w gorliwej wierze oraz oddaniu partnerce Nessie i ich synowi Brianowi. Jednak kryzys rodzinny zmusza Jema do odnalezienia brata i poproszenia go o ponowne przepracowanie niektórych z najtrudniejszych momentów ich życia. W prymitywnej chacie Raya, ukrytej głęboko w lasach północnej Anglii, mężczyźni stają twarzą w twarz z duchami przeszłości, obnażając głęboko skrywane urazy, niemal zapomniane animozje i niewypowiedzianą tragedię.