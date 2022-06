Miranda Otto i Brian Cox w obsadzie animacji "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"

Co wiemy o "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"?



Obsada i twórcy filmu "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"

Getty Images © Kevin Nixon



Wiemy już, kto podłoży głosy bohaterom animacji " The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ". W obsadzie filmu realizowanego dla New Line Cinema oraz Warner Bros. Animation znaleźli się m.in. Miranda Otto Akcja " The War of the Rohirrim " będzie rozgrywać się 183 lata przez wydarzeniami z " Władcy Pierścieni ". Po tym, jak Rohan zostaje zaatakowany przez żądnego zemsty bezwzględnego lorda Wulfa, król Helm i jego lud szukają schronienia w starożytnej twierdzy Hornburg. Dowództwo nad obroną fortecy, która z czasem stanie się znana jako Helmowy Jar, przejmuje córka władcy, Hera. Cox użyczy głosu królowi Helmowi Żelaznorękiemu. Z kolei Otto wcieli się w Éowinę - wojowniczą księżniczkę Rohanu, która będzie narratorką opowieści. Przypomnijmy, że australijska aktorka zagrała już tę postać w trylogii " Władca Pierścieni " w reżyserii Petera Jacksona Gaia Wise (" Piknik z niedźwiedziami ") będzie Herą, zaś Luke Pasqualino (" Snowpiercer ") da głos Wulfowi. Ponadto w obsadzie filmu znaleźli: Lorraine Ashbourne , Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright Jude Akuwudike , Bilal Hasna oraz Janine Duvitski. Scenariusz przygotowali Jeffrey Addiss Will Matthews , twórcy nagrodzonego Emmy serialu " Ciemny kryształ: Czas buntu ". Film reżyseruje legenda japońskiej animacji Kenji Kamiyama (" Ghost in the Shell: Stand Alone Complex "). Philippa Boyens , współautorka obu trylogii New Line na bazie prozy Tolkiena , pełni funkcję konsultantki przedsięwzięcia.Premierę filmu zaplanowano na 12 kwietnia 2024 roku.