Brightburn powróci w sequelu?

Widzieliście superbohaterski horror? Podobał Wam się? A może chcielibyście zobaczyć sequel? Jeśli tak, producent James Gunn ma dla Was dobrą wiadomość.Chociaż film nie znalazł uznania w oczach krytyków, widownia dopisała - przy 6-milionowym budżecie, obraz zarobił ponad 30 milionów dolarów w kasach światowych kin. A że Hollywood uwielbia wszystko, co może zamienić w serię, szanse na kontynuację są spore.W rozmowie na Twitterze twórca napisał, że rozmowy o sequelu już trwają. Nie wiadomo natomiast, kiedy miałaby dojść do skutku realizacja. Gunn musi skończyć bowiem prace przy kontynuacjachoraz- przypomnijmy, że stanie za kamerą obydwu produkcji.Naszą recenzję pierwszego filmu przeczytacie