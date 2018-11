CANNES LIONS 2018, czyli reklamy nieprzerywane filmami!

3 2 1



Czy reklamy mogą być lepsze od filmów? Tak! Jeśli są to kampanie reklamowe z całego świata, tworzone przez najbardziej kreatywne umysły, których nie zobaczymy w polskiej telewizji.Co roku na prestiżowym, międzynarodowym Festiwalu Kreatywności w Cannes zostają wręczone tak zwane canneńskie lwy, czyli statuetki dla najlepszych działań związanych z komunikacją. Festiwal ma już ponad 60-letnią tradycję, czyli niewiele krótszą od znanego Festiwalu Filmowego w Cannes. Podczas tygodniowego wydarzenia docenione zostają nie tylko najbardziej oryginalne kampanie, ale również innowacyjne rozwiązania biznesowe, ciekawe i efektywne działania w dziedzinach takich jak zdrowie czy nowe technologie.Dużą część nagrodzonych prac stanowią kampanie reklamowe. Nie są to jednak zwykłe reklamówki, które usilnie sprzedają dany produkt i drażnią nas na każdym kroku. Spoty, które otrzymują canneńskie lwy to wysokobudżetowe produkcje, w których występują oscarowi aktorzy, tworzone są przez światowej klasy reżyserów i opowiadają wciągające historie. To światowej klasy animacje, reklamy z niesamowitymi efektami specjalnymi, przypominające nieraz etiudy filmowe. Zdarza się, że poruszają ważne społecznie tematy, odnosząc się do obecnej sytuacji politycznej czy gospodarczej. Obok takich poważnych treści pojawiają się krótkie, pastiszowe reklamówki, pełne gagów, a często zaskakujących i wręcz dziwacznych pomysłów z innych krajów. Już od kilku lat, każdej jesieni wykorzystujemy tę niepowtarzalną mieszankę, aby stworzyć pełen emocji i rozrywki, ponad dwugodzinny seans.Pokaz w Multikinie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć reklamy z całego świata docenione na tegorocznym Festiwalu Kreatywności w Cannes w kategoriach FILM i CRAFT. W tym roku pokaz odbędzie sięo godz., jednocześnie w ośmiu miastach Polski, w sieci kin Multikino: