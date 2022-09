CD PROJEKT RED zapowiedziało "Widmo Wolności", pierwsze DLC do "Cyberpunk 2077"

Dzisiejszy stream Night City Wire przyniósł pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzącego dodatku do " Cyberpunk 2077 " zatytułowanego " Widmo wolności ". Gabe Amatangelo, reżyser gry, ujawnił, że jego akcja będzie rozgrywać się w nowym rejonie zlokalizowanym w Night City, a graczom ponownie w roli V przyjdzie spotkać się z nigdy wcześniej nie prezentowanymi postaciami. Potwierdzono również, że Keanu Reeves powróci do roli Johnny’ego Silverhanda. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun tego DLC.Dowiedzieliśmy się również, że dodatek będzie dostępny w 2023 roku, ale mamy również złą wiadomość dla posiadaczy konsol poprzedniej generacji. CD PROJEKT RED zdecydowało, że zagrać w to DLC będziemy mogli wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5.Naszą recenzję gry " Cyberpunk 2077 " autorstwa Michała Walkiewicza możecie przeczytać pod TYM LINKIEM