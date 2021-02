CD Projekt RED padł ofiarą cyberataku, ale nie zamierz płacić okupu

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

CD Projekt RED poinformował dziś na swoich mediach społecznościowych, że wewnętrzna sieć firmowa została zaatakowana i wykradzione zostały z niej wrażliwe dane, zaś odpowiedzialna za to grupa zostawiła na serwerze wiadomość z żądaniem okupu. CD Projekt RED odrazu dodał, że nie zamierza negocjować, ani spełniać żądań hakerów, a dział IT do spółki z odpowiednimi służbami pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.Hakerzy w pozostawionej na serwerach wiadomości twierdzą, że wykradli dane księgowe, HR, związane z relacjami inwestorskimi oraz kody źródłowe " Cyberpunk 2077 ", " Wiedźmina 3 ", " Gwinta " oraz niewydanej jeszcze wersji "Wiedźmina 3" (pewnie chodzi o zapowiedzianą już edycję na Xbox Series X oraz PlayStation 5).Trzymamy kciuki za szybkie załatanie luki, znalezienie odpowiedzialnych za to osób oraz, że wśród wykradzionych danych nie było personalnych danych aktualnych oraz byłych pracowników firmy.