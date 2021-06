CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Rick i Morty", "Niezwyciężona", "Królowie lata"

CO OBEJRZEĆ W WEEKEND

Od dziś wakacje! I dużo czasu na robienie samych przyjemnych rzeczy. W naszym najnowszym zestawieniu propozycji do obejrzenia w weekend znajdziecie więc najciekawsze nowości – w tym dokument o Joannie Jędrzejczyk Niezwyciężona " oraz najnowszy 5. sezon " Ricka i Morty'ego ", a także tytuły, które wprowadzą Was w letni klimat – w pierwszej kolejności polecamy " Królów lata ".A na miłośników Jeremy'ego Clarksona czeka na Amazon Prime Video pogram " Farma Clarksona ". Brzmi niedorzecznie? Nas intryguje średnia ocen powyżej 8.Dajcie znać w komentarzach, co planujecie oglądać i co chcielibyście polecić.sezon Vdostępne są także sezony I-IVdo obejrzenia na: HBO GOSerial opowiada o przygodach ekscentrycznego, uzależnionego od alkoholu naukowca Ricka Sancheza, któremu towarzyszy jego wnuk Morty. Bohaterowie podróżują po odległych galaktykach oraz alternatywnych rzeczywistościach. W późniejszych odcinkach, sporadycznie towarzyszą im również rodzice Morty'ego: Beth i Jerry oraz jego siostra Summer. Mieszanka niestabilnego już życia rodzinnego w połączeniu z coraz to nowymi pomysłami szalonego ojca Beth dają produkcję przepełnioną nietuzinkowym, czarnym humorem.do obejrzenia na: HBO GO, Rakuten, Canal+, Play Now, player.pl, Apple TV+Bill i Ted wracają po latach. Tym razem będą zmagać się z dojrzałością i rodzinnymi obowiązkami. Panowie napisali już tysiące piosenek, ale ani jednej dobrej, nie mówiąc już o najlepszej piosence wszech czasów. Kiedy faktura czasu zaczyna się kruszyć, przybysz z przyszłości ostrzega naszych bohaterów, że tylko ich piosenka może ocalić świat. W poszukiwaniu inspiracji Bill i Ted wyruszają w podróż w czasie, by znaleźć song, który przywróci harmonię wszechświata. Przy pomocy swoich córek, kilku historycznych postaci oraz sympatycznych legend muzyki odnajdą dużo więcej niż tylko piosenkę.do obejrzenia na: HBO GOTwórcy filmu przez cztery lata towarzyszyli z kamerą Joannie Jędrzejczyk – wielokrotnej mistrzyni UFC, która na kilka lat zdominowała świat kobiecego MMA. By pozostać na szczycie, polska zawodniczka stale musi się konfrontować z kolejnymi przeciwniczkami i własnym ciałem, wciąż na nowo zmuszanym do nadludzkiego wysiłku. " Niezwyciężona " ujawnia kulisy walk współczesnych gladiatorów, bez ogródek pokazuje krew, pot, łzy i przytłaczającą samotność, którymi okupiona jest droga do sportowego sukcesu na światową skalę.do obejrzenia na: Netflix Kevin Hart w roli wdowca samotnie wychowującego córkę – już dawno nie udało nam się tak perfekcyjnie oddać całą fabułę w jednym zdaniu.do obejrzenia na: Amazon Prime VideoPełen emocji, żmudny i często przezabawny rok z życia najbardziej nietypowego rolnika Wielkiej Brytanii, Jeremy'ego Clarksona . Dziennikarz i jego barwna ekipa stawiają czoło niesfornej pogodzie, nieposłusznym zwierzętom, ospałym uprawom i niespodziewanej pandemii. W komentarzach piszecie, że Jeremy Clarkson pokazuje tu zupełnie nowe oblicze.do obejrzenia na: NetflixFilmowa wersja cieszącego się dużą popularnością serialu opowie o tym, jak Delia, powierniczka rodziny de la Mora, prosi z łoża śmierci, aby Paulina de la Mora znalazła w starym domu rodzinnym skarb i dowody przeciwko Agustínowi Corcuerze w sprawie zabójstwa Pato. Paulina podstępem przekonuje swoje rodzeństwo do włamania się do swojego byłego domu i odzyskania skarbu. Podczas gdy realizują swój plan, równolegle w latach 80. Virginia i Ernesto usiłują wyłudzić od Augustína przyznanie się do winy. Miłość do swojej niani i szansa na pomszczenie rodziny popchną rodzeństwo de la Mora do złamania wszelkich zasad, aby doprowadzić misję do końca.do obejrzenia na: NetflixBohaterkami filmu są trzy siostry, które chcąc wystąpić na igrzyskach olimpijskich, muszą pokonać wiele życiowych i sportowych przeszkód. Jak obiecują twórcy, to przejmujący dokument o marzeniach i dojrzewaniu.do obejrzenia na: TVP VOD, Ipla, vod.pl, Play Now, Kino pod Baranami, MojeEkino.plJoe, Patrick i Biaggio skończyli już 15 lat i mają dość słuchania rodziców. Tego lata chcą spróbować wszystkiego, wziąć życie w swoje ręce i stać się mężczyznami. We trzech uciekają do lasu, budują dom i żyją jak królowie. Wszystko komplikuje się, kiedy w leśnym domu pojawia się piękna Kelly, wspólny obiekt westchnień Joe i Patricka. Jak pisze nasz recenzent, który wystawił filmowi 9/10: "To jedna z najbardziej magicznych, zabawnych i inteligentnych produkcji filmowych roku (2013 – oczywiście). Świetna odtrutka na wszystkie mroczne opowieści o nastolatkach schodzących na złą drogę".do obejrzenia na: TVP VOD, Ipla, vod.pl, Cineman, Play NowNieśmiały nastolatek Duncan jedzie na pierwsze rodzinne wakacje z Trentem – nowym partnerem swojej mamy. Zapowiada się najgorsze lato w jego życiu. Nie dość, że Duncan sam o sobie nie myśli zbyt dobrze, to jeszcze Trent wyraźnie daje mu do zrozumienia, że jest totalnym zerem. Z dna rozpaczy wyciąga go nowo poznany przyjaciel Owen, któremu czasem brak rozsądku, ale na pewno nie brak optymizmu. Owen uczyni z Duncana "króla aquaparku" i sprawi, że będą to jego najlepsze wakacje. W naszej recenzji przeczytacie: "Całość jest uderzająco bezpretensjonalna i pozwala na śmiech z czystym sumieniem; śmiech, za którym stoi sympatia do bohatera, a nie poczucie wyższości". A w obsadzie same lubiane twarze.do obejrzenia na: TVP VOD, Canal+, Chili, vod.pl, MojeEkino.plMike cierpi na łagodne porażenie mózgowe. Jest bystrym nastolatkiem i ma jedno marzenie – chce zostać zapaśnikiem w szkolnej drużynie. Kiedy trener Cutting ogłasza nabór do zespołu, Mike postanawia spróbować swoich sił. W walce o marzenia pomogą mu: Jeff, nowy kolega zapaśnik i Patty, dziewczyna z marzeń Mike’a.do obejrzenia na: Canal+, player.pl, Cineman, RakutenPoczątek lat 60. XX wieku. Świat pogrążony jest w zimnej wojnie. Napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim osiąga apogeum. W tej sytuacji biznesmen z Londynu otrzymuje od CIA i brytyjskiego wywiadu propozycję nie do odrzucenia. Ma nawiązać kontakt z wysokiej rangi sowieckim oficerem, który dysponuje tajnymi planami Moskwy. Bohater wie, że władze Związku Sowieckiego każdego podejrzanego o szpiegostwo karzą śmiercią. Pierwsza podróż do Moskwy kosztuje go wiele nerwów, ale przebiega zaskakująco gładko. Wkrótce jednak sowieckie służby odkrywają, że w dowództwie armii jest przeciek. Odkrycie podejrzanego oficera, a potem tożsamości Wynne’a wydaje się tylko kwestią czasu, a od powodzenia jego misji zależą losy świata.