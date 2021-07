CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Złap i ukręć łeb", "Wyjaśniamy", "Drapacz chmur"

CO OBEJRZEĆ W WEEKEND

Nawet jeśli pogoda pokrzyżuje Wam weekendowe plany na świeżym powietrzu, gwarantujemy, że dla miłośników filmów i seriali to nie będzie stracony czas w domu. W bibliotekach najpopularniejszych serwisów streamingowych dostępnych jest tyle ciekawych propozycji, że sami nie wiemy od czego zaczać.Na HBO GO zadebiutowały już na przykład dwa pierwsze odcinku serii dokumentalnej o kulisach pracy Ronana Farrowa nad sprawą Harveya Weinsteina – " Złap i ukręć łeb "; na Netfliksie pojawił się drugi sezon zabawnej serii Mindy Kaling Jeszcze nigdy... ", a na na Canal+ znajdziecie nową odsłonę serialu " Beau Séjour ", w której zagadkę swojej śmierci rozwiązuje nowy duch. Na miłośników akcji i Dwayne'a Johnsona czeka natomiast " Drapacz chmur ". Nie słuchajcie nikogo, po prostu to sprawdźcie.Wszystkie naszym zdaniem najciekawsze propozycje na weekend do obejrzenia w domu znajdziecie poniżej. Ale liczymy też na Waszą pomoc. Dajcie znać, co Wy planujecie obejrzeć i co chcielibyście polecić.odcinki 1-2do obejrzenia na: HBO GOpremiery dwóch kolejnych odcinków w poniedziałkiEkranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa , podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem. Serial zgłębia nie tylko temat przestępstw seksualnych dokonanych przez Harveya Weinsteina , ale przede wszystkim skalę zmowy milczenia w tym temacie.sezon 2.do obejrzenia na: NetflixSerial Mindy Kaling , aktorki, producentki i scenarzystki znanej m.in. z serialu " Biuro ", inspirowany jest jej własnymi doświadczeniami, jakie zdobyła, dorastając jako Amerykanka hinduskiego pochodzenia. W drugim sezonie poznajemy dalsze losy bohaterki granej przez Maitreyię Ramakrishnan . Krytycy i widzowie chwalą serial za urok, humor i błyskotliwość.sezon 3.do obejrzenia na: NetflixW najnowszym sezonie serii dokumentalnej dowiecie się nowych rzeczy m.in. o cukrze i jego wpływie na nasz organizm, zmianach w samopostrzeganiu, jakie powoduje rozwój operacji plastycznych, co jest takiego wyjątkowego w szachach, dlaczego psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka i o społecznych fantazjach na temat rodziny królewskiej. Naszym zdaniem, jak zawsze, warto.sezon 2.do obejrzenia na: Canal+Pierwszy sezon belgijskiego serialu o duchu martwej dziewczyny, która próbuje rozwikłać zagadkę swojej śmierci doczekał się 2. sezonu. Ponieważ jednak historia zyskała pełne rozwiązania, w nowej odsłonie dostajemy nową historię. Tytułowy Beau Séjour nie jest już hotelem, ale nazwą jachtu. Bohaterem opowieści został Maurice, były oficer marynarki, który budzi się w trakcie sztormu i widzi swe martwe ciało zwisające z masztu. Nie pamięta ostatnich godzin swego życia, ale nie wierzy w wersję o samobójstwie i zrobi wszystko, by dowiedzieć się jak zginął. Nie będzie to łatwe, gdy jest się duchem i nikt Cię nie widzi. No, prawie nikt.do obejrzenia na: NetflixW ostatniej części trylogii na podstawie powieści R.L. Stine'a Deena przenosi się do roku 1666 i poznaje całą prawdę o Sarah Fier. W 1994 r. przyjaciele walczą nie tylko o swoje życie, lecz także o przyszłość miasteczka Shadyside nękanego przez klątwę mściwej wiedźmy. Poprzednie dwie części także dostępne są na Netflix.do obejrzenia na: HBO GOpremiery kolejnych odcinków w każdą niedzielęSerial HBO " Biały Lotos " podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Kiedy jednak mijają kolejne dni, okazuje się, że zarówno tylko turyści, jak i zawsze uśmiechnięci pracownicy hotelu mają swoje mroczne strony. Podobnie jak i samo idylliczne na pozór miejsce. Cały sezon liczy 6 odcinków.do obejrzenia na: Apple Tv+Parodia musicali z lat 40., w której główni bohaterowie – Melissa i Josh – trafiają do Schmigadoon, magicznego miasteczka wypełnionego śpiewem i tańcem. Dowiadują się, że nie wolno im odejść, póki nie odnajdą prawdziwej miłości – choć myśleli, że są dla siebie stworzeni.do obejrzenia na: TVP VOD, ipla, vod.pl, Cineman, Playe Now, Chili, Nowe Horyzonty VODFilm Noah Baumbacha ze świetną Gretą Gerwig (która zdążyła od tego czasu zachwycić nas też jako reżyserka) opowiada o tytułowej dziewczynie – 27-letniej przedstawicielce swojego pokolenia – która nie przestaje marzyć, wciąż mierząc się z konsekwencjami swojej bujającej w obłokach natury.do obejrzenia na: HBO GO od 17 lipcaWielki przebój roku 2013 w reżyserii Bena Stillera , w którym on sam gra pracownika magazynu "Life" lubiącego wyobrażać siebie jako herosa, doświadczającego mnóstwa niebezpiecznych przygód. Wyśmiewany przez kolegów często odlatuje w krainę wyobraźni, gdzie wszystko idzie po jego myśli. Kiedy zdjęcie na okładkę ostatniego wydania czasopisma znika, jego dalsza kariera staje pod znakiem zapytania. Gdy Walter wyrusza w podróż na koniec świata, aby znaleźć kompletnie nieuchwytnego fotografa i odzyskać owo zdjęcie, nie wie, że wyrusza w podróż, by odnaleźć samego siebie.do obejrzenia na: TVP VOD, vod.pl, Chili, Cineman, HBO GO, Nowe Horyzonty VODUrokliwa i poruszająca animacja Mamoru Hosody (" Wilcze dzieci ") o 5-latku, który nie radzi sobie z zazdrością po pojawieniu się w domu młodszej siostry. Wbrew oczekiwaniom rodziców nie darzy małej Mirai miłością i nie kryje swojej frustracji. Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia podróże w czasie i spotkania z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Daje to początek niezwykłej przygodzie, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny.do obejrzenia na: player.pl, Rakuten, ChiliIkona popkultury – Dwayne Johnson – w filmie " Drapacz chmur " wciela się w postać Willa Sawyera, byłego szefa jednostki FBI odpowiedzialnego za odbijanie zakładników oraz weterana wojennego amerykańskiej armii. Dziś Will zajmuje się ochroną wielkich wieżowców; mieszka w Chinach, gdzie odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo największego na świecie, uznawanego za najbezpieczniejszy, drapacza chmur. Kiedy wieżowiec staje nagle w ogniu, to właśnie Will zostaje wrobiony w odpowiedzialność za gigantyczny pożar. Wie, że jest ścigany, wie też, że musi oczyścić swoje imię, ale przede wszystkim uratować rodzinę zamkniętą w płonącym budynku.