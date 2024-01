Carrie Coon z "Pozłacanego wieku" trafiła do "Białego Lotosu 3"

"Biały Lotos": Co wiemy o trzecim sezonie?

Zdjęcia mają rozpocząć się w lutym w Tajlandii. Twórcy zawitają z kamerami na wyspę Koh Samui, a także do Phuket i Bangkoku. Fabuła nowych odcinków trzymana jest na razie w tajemnicy, ale wiemy, że wśród bohaterów znajdą się tym razem m.in. patriarcha rodziny, aktorka, menedżerka korporacji, grupa matek oraz jogin.– zapowiada twórca serialu,dodajeto satyra społeczna rozgrywająca się w luksusowych hotelach należących do tytułowej sieci. Serial podąża za grupą majętnych gości, którzy spędzają wakacje w kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.Tak jak w przypadku pierwszego i drugiego sezonu fabuła trzeciej serii skupi się na nowej grupie wczasowiczów, którzy rezerwują pobyt w innym hotelu należącym do sieci Biały Lotos.