Czy "23 Jump Street" powstanie? Channing Tatum odpowiada

Schmidt i Jenko powrócą?

Zwiastun filmu "22 Jump Street"

był komedią kryminalną, dla której inspirację stanowił serial z lat 80. Johnnym Deppem . Film jednak mocno różnił się od telewizyjnego show. A główna para bohaterów stała się ulubieńcami widzów.Szybko więc Sony dało zielone światło realizacji kontynuacji.znów zostało powitane przez fanów z otwartymi ramionami.Po sukcesie dwójki zaczęto mówić o. Projekt miał stanowić crossover z cyklem " Faceci w czerni ". Pomysł polegał na tym, by Schmidt ( Jonah Hill ) i Jenko ( Channing Tatum ) trafili do agencji zajmującej się rozwiązywaniem problemów z kłopotliwymi kosmitami. Nie spodziewano się udziału Willa Smitha ani Tommy'ego Lee Jonesa (chyba że w małych epizodach).O projekcie było głośno przez kilka lat, po czym słuch po nim zaginął Teraz jednak Channing Tatum daje fanom nadzieję. W wywiadzie dla "ET" powiedział:[szef studia Sony]Biorąc pod uwagę na nostalgiczne powroty, jak myślicie, jest szansa, bypowstało?