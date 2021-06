Najlepsze filmy dekady, cz. VI: Top 10 komedii

Miano Mrocznego Rycerza zobowiązuje. Twórcy animacji " LEGO BATMAN " nic sobie jednak z tego nie robią. Biorąc na warsztat mit jednego z najsłynniejszych superbohaterów, bezpardonowo go obśmiewają. W ich ujęciu Człowiek Nietoperz, sam o sobie mówiący, że jest "heavymetalowcem z ciągotami do hardkorowego rapu", to duże dziecko rozkochane w wymyślnych gadżetach i egocentryk przekonany o należnym mu uwielbieniu. Mimo to trudno nie czuć do niego sympatii. W dziele Chrisa McKaya nie brakuje fanowskiego uwielbienia, nie jest ono jednak wyrażane bezkrytycznym zachwytem, lecz staje się punktem wyjścia do ironicznej dekonstrukcji świata herosów w pelerynach i ich arcywrogów. Jedno jest pewne: w żadnej wcześniejszej wersji przygód Batmana, czy to u Tima Burtona , czy u Christophera Nolana , bohater nie był tak bardzo ludzki. I nie miał też tak kwadratowej szczęki.