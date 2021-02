Najlepsze filmy dekady, cz. II. Top 10 Michała Walkiewicza

Ciężko zliczyć tąpnięcia, burze i rewolucje, które przetoczyły się przez popkulturę w ostatniej dekadzie. Zwycięski pochód MCU, " Joker " zgarniający wenecką pulę, " Deadpool " przywracający kinowy byt superprodukcjom z kategorią wiekową R, " Szybcy i wściekli " urastający do rangi najfajniejszej, letniej rozrywki... Nie sądzę, by akurat " Mad Max " był klamrą spinającą jakoś te narracje, ale gwiżdżę na to – George Miller dostarczył taką szprycę, że do dziś jestem uzależniony. " Na drodze gniewu " jest dla mnie kinem w zgodzie z wieloma definicjami: sztuką analogową, której cyfra może tylko pomóc, świadectwem katorżniczego i kolektywnego wysiłku, który widać na ekranie w każdej sekundzie, zapisanym na celuloidzie aktem odwagi, bezkompromisowości i poświęcenia. To chyba moment, w którym powinienem cofnąć się aż do Irzykowskiego i przypomnieć frazę o "widzialności obcowania człowieka z materią", ale nie będę robił siary. Powiem tylko, że kiedy na canneńskim pokazie, podczas sceny z eksplodującą cysterną, publiczność zjednoczyła się w potężnym krzyku ekscytacji, poczułem, że żyję. I że pasjonuję się fajną sztuką.