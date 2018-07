Chińczycy uratowali honor Dwayne'a Johnsona

Getty Images © China Photos



Zgodnie z oczekiwaniami pierwsze miejsce w naszym zestawieniu w tym tygodniu zajmuje. Jednak wynik jest niższy od zakładanego jeszcze miesiąc temu. A to dlatego, że również w Chinach film sprzedał się słabiej od oczekiwań. Po czterech dniach ma na koncie zaledwie 48,4 mln dolarów. Biorąc pod uwagę to, że w tym tygodniu do tamtejszych kin wejdą kolejne lokalne superprodukcje,może mieć problem z osiągnięciem 100 milionów dolarów.Łącznie w weekend widowisko zarobiło, dzięki czemu zagraniczne wpływy podskoczyły do 132,8 mln dolarów. Oprócz Chinzadebiutował na pierwszym miejscu także w: Kolumbii (1,3 mln dolarów), Indiach (1,3 mln), Peru (0,9 mln) i we Włoszech (0,7 mln). Najlepszymi rynkami, oprócz Chin, były: Meksyk (1,7 mln), Korea Południowa (1,5 mln) i Rosja (1,4 mln). We wszystkich trzech obraz zadebiutował tydzień temu.Drugie miejsce w naszym zestawieniu przypadło animacjiz weekendowymi wpływami w wysokości. W ubiegłym tygodniu obraz trafił do kin w siedmiu krajach. Najważniejszym z nich były Niemcy, gdzie do niedzieli włącznie wpływy wyniosły 5,4 mln dolarów. Wciąż najlepszym regionem dla filmu jest Ameryka Łacińska, gdzie spadki w porównaniu z poprzednim weekendem były niewielkie, a w niektórych przypadkach zanotowano nawet wzrost (na przykład w Argentynie o 1/4).Na podium powrócili też. Było to możliwe dzięki mocny otwarciom na Dalekim Wschodzie. Przez pięć dni w Korei Południowej animacja zarobiła 10,4 mln dolarów, a w Hongkongu po czterech dniach na koncie jest 3,3 mln dolarów. W obu przypadkach są to trzecie najlepsze otwarcia filmu animowanego. Produkcja Pixara zanotowała 31-procentowy wzrost wpływów w Argentynie i zaledwie 4-procentowe spadki we Francji i Chile. Dzięki temu w weekend obraz zarobił kolejne. Globalnie na koncie animacji jest już 940,4 mln dolarów.Czwarte miejsce przypadło nowości w 41 krajach świata, musicalowi. Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ jednak w wielu krajach film pojawił się w ciągu tygodnia, to na koniec niedzieli na koncie miał 42,4 mln dolarów.Musical notuje bardzo mocne otwarcia, ale o jego sile będziemy mogli powiedzieć coś więcej dopiero po kolejnych kilku weekendach i poziomach spadków. Na razie najbardziej imponującozaprezentowała się w Wielkiej Brytanii, gdzie zarobiła 13,1 mln dolarów. Niezłymi wynikami może się też pochwalić w Australii (5 mln) i Niemczech (4,5 mln). Pomimo niespotykanych upałów obraz był hitem również w Skandynawii. W Szwecji zarobił 2,6 mln dolarów, a w Norwegii uzyskał drugi najlepszy wynik z jednego dnia wyświetlania (a w cały weekend zgarnął 2 mln dolarów).Pierwszą piątkę zamyka lider poprzednich dwóch zestawień -(Dying to Survive). Obraz wciąż sprzedaje się w Chinach bardzo dobrze i w weekend zarobił. Łącznie na koncie ma 426,3 mln dolarów, co czyni z niego siódmy najbardziej kasowy film tego roku w kinach poza granicami USA. Powinien jeszcze wyprzedzić, którego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 445 mln dolarów.Na miejscu szóstym znalazł sięz wynikiem. Widowisko zadebiutowało we Francji, gdzie po pierwszym tygodniu zgarnęło 4,5 mln dolarów. Filmowi pomagają małe spadki w większości krajów, gdzie miał swoją premierę już wcześniej. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 188,9 mln dolarów, a globalne 353,5 mln dolarów.Na siódmej pozycji wylądował, które zarobiło w weekend. Dzięki temu widowisko stało się drugą tegoroczną premierą, której wpływy z kin poza granicami USA przekroczyły 800 milionów dolarów (obecnie 813 mln). Globalnie zbliża się do poziomu 1,2 mld dolarów. Również w tym przypadku filmowi bardzo pomagają niewielkie spadki wpływów w najważniejszych krajach świata.Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu należy do chińskiej produkcji(Hidden Men). Obraz zarobił w weekend. Łącznie na koncie ma już prawie 78 mln dolarów.