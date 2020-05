Chris Noth w żeńskiej, serialowej wersji "Bez litości"

Stacja CBS dała zielone światło realizacji pierwszego sezonu serialu "The Equalizer". Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączył Chris Noth (" Manhunt ")."The Equalizer" pomyślany jest jako reboot cyklu " Bez litości " z Denzelem Washingtonem , który z kolei był kinowym remakiem serialu stacji CBS " The Equalizer " z Edwardem Woodwardem w roli głównej.Gwiazdą nowej wersji jest Queen Latifah . Zagra Robyn, tajemniczą kobietę o mrocznej przeszłości, która wykorzystuje swoje umiejętności, by pomagać tym, którzy znaleźli się w beznadziejnej sytuacji i nie mają się do kogo zwrócić. Noth zagra Williama Bishopa, byłego szefa CIA i jej pierwszego przełożonego. Teraz wciąż utrzymuje z nią kontakt. Bohaterów łączy relacja typowa dla ojców i córek.W obsadzie "The Equalizer" są również: Lorraine Toussaint