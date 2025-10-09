Ma 90 minut, by przed sędziną AI udowodnić niewinność. Chris Pratt i Rebecca Ferguson w zwiastunie "Mercy"

Amazon MGM Studios zaprezentował pierwszy zwiastun widowiska SF "Mercy". Czy reżyser "Ben-Hura" zaliczy udany powrót do Hollywood
Jak przekonać sztuczną inteligencję do własnej niewinności?
"Mercy
" to pierwszy od dekady wysokobudżetowy film hollywoodzki, który reżyseruje Timur Bekmambetov
. Jego gwiazdami są Chris Pratt
i Rebecca Ferguson
.
Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Cywilizacja znajduje się na krawędzi upadku za sprawą rosnącej przemocy ze skutkiem śmiertelnym. System sprawiedliwości zostaje przekazany w ręce sztucznej inteligencji. Chris Pratt
wciela się w detektywa, który zostaje oskarżony o zamordowanie żony. Staje przez sędziną AI (Rebecca Ferguson
). Ma 90 minut, by udowodnić swoją niewinność. Widowisko trafi do kin w styczniu 2026 roku.
Pierwszy zwiastun filmu "Mercy"