Tig Notaro i Zack Snyder planują film akcji o atrakcyjnych lesbijkach

Cztery lata po roli w filmie "Armia umarłych", Tig Notaro znów ma połączyć siły z Zackiem Snyderem. Tym razem aktorka i reżyser pracują nad projektem roboczo zatytułowanym "Deviants", który ma być… filmem akcji opowiadającym o "gorących lesbijkach" z dawnych czasów.
Skąd pomysł na "Deviants"?
Inspiracją dla Notaro
były reakcje fanów na jej postać w "Armi umarłych
", pilotkę helikoptera Marianne Peters. Notaro
została zatrudniona w filmie po tym, jak postanowiono wyciąć rolę Chrisa D'Elia
, który mierzył się wówczas z oskarżeniami o przestępstwa seksualne. Notaro
wspomina, że po premierze słyszała zaskakujące dla niej głosy o tym, że jej postać jest atrakcyjna, kierowane ze strony zarówno mężczyzn, jak i kobiet różnych orientacji. Te reakcje dały jej pomysł na to, by zrealizować film, w którym wszystkie postaci będą atrakcyjnymi lesbijkami. Snyder ochoczo się na niego zgodził. To Hollywood, więc nie wiadomo, co ostatecznie z tego wyjdzie. Ale już teraz pracujemy nad scenariuszem,
zdradziła Notaro
. Aktorka dodała, że przedstawiając Snyderowi
pomysł, poprosiła go, by wyobraził sobie plakat z tytułem filmu i hasłem "Hot Lesbian Action". Notaro
i Snyder
blisko pracowali razem na planie "Armii umarłych
" - aktorka musiała bowiem kręcić sceny w odosobnieniu, w środku pandemii. Notaro
chwali sobie kontakt z reżyserem.
