Polski akcent w "Stranger Things 5!". Znajdziecie go w trzecim odcinku

Rekordy popularności bije piąty sezon "Stranger Things", tymczasem okazuje się, że w nowych odcinkach znalazł się polski akcent. Jak informuje RMF24, w trzecim odcinku mamy okazję usłyszeć utwór "Car Boy", który stworzył polski kompozytor i producent muzyki elektronicznej Julek Płoski.
W jaki sposób utwór trafił do serialu?
Twórca opowiada, że utwór użyto w serialu w niemal niezmienionej formie, prosto z jego komputera. Podpisanie umowy poprzedziła korenspodencja z przedstawicielem Netfliksa - na początku Płoski nie mógł uwierzyć, że nie padł ofiarą oszustwa, gdy jednak zweryfikował autentyczność maili, rozpoczął się trwający kilka miesięcy proces negocjacji. O tym, że "Car Boy" trafi do serialu, Płoski dowiedział się dwa tygodnie przed premierą, zaś dokumenty podpisał zaledwie dzień przed debiutem nowych odcinków. Ostatecznie utwór został użyty w scenie, w której Steve, Dustin, Nancy i Jonathan pędzą samochodem przez podwórka.
Julek Płoski miał już okazję współpracować przy ścieżkach dźwiękowych do gier, np. do "Cyberpunk 2077". Opisywany jest jako nadzieja polskiej sceny eksperymentalnej muzyki elektronicznej -
Pierwsze cztery odcinki piątego sezonu "Stranger Things" zebrały po premierze 59,6 mln odtworzeń, co uczyniło ją najlepiej oglądanym anglojęzycznym serialem Netfliksa w tygodniu otwarcia. Kolejne będziemy mogli obejrzeć w Polsce 26 grudnia, a finał zobaczymy 1 stycznia 2026.