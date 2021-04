Co obejrzeć w weekend: "Fargo" 4, "Wonder Woman 1984", dokument o Britney Spears

Wybór filmu czy serialu na weekend to czasami zadanie na kilka dobrych godzin – wiemy, znamy to dobrze. Z okazji świąt Wielkiej Nocy zyskujemy dodatkowy wolny dzień i więcej czasu na oglądanie! A żeby było ono możliwie najprzyjemniejsze, zrobiliśmy dla Was przegląd najciekawszych nowości dostępnych na platformach streamingowych.







W ofercie VOD znajdziecie też wiele filmów, które być może umknęły do tej pory Waszej uwadze, a warto po nie sięgnąć. Przy każdym tytule podpowiadamy, gdzie można je obejrzeć.

Liczymy też na Waszą pomoc – dajcie znać, co planujecie oglądać i co chcielibyście polecić innym.







DORADZAMY, CO OBEJRZEĆ W DŁUGI WEEKEND









do obejrzenia na: canalplus.pl od 4 kwietnia











Analizując wczesne życie i ścieżkę kariery Britney Spears, twórcy dokumentu próbują odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tego, że jedna z największych światowych gwiazd popu znajduje się aktualnie pod kuratelą ojca pozbawiona praw do decydowania o sobie samej. Sama zainteresowana skomentowała niedawno film, mówiąc, że po obejrzeniu jego fragmentów płakała przez dwa tygodnie. Dokument określany jest jako jeden z najciekawszych współczesnych opisów wpływu wielkiej popularności na życie jednostki.





***







do obejrzenia na: player.pl / ipla / Rakuten / vod.pl / Nowe Horyzonty VOD / TVP VOD / mojeekino.pl











Debiutancki film Viggo Mortensena , który ostatecznie nie trafił do kin – z powodu decyzji o ich ponownym zamknięciu. Jego bohaterem jest John Peterson ( Viggo Mortensen ), który mieszka ze swoim partnerem Ericiem ( Terry Chen ) i ich adoptowaną córką w Los Angeles. Jego starzejący się ojciec Willis ( Lance Henriksen Sverrir Gudnason ) jest farmerem, którego poglądy i zachowanie należą do znacznie bardziej tradycyjnej epoki i modelu rodziny. Kiedy Willis przenosi się na emeryturę do Kalifornii, by zamieszkać z synem i jego rodziną, dochodzi do zderzenia dwóch światów, a sprawy z przeszłości znów pojawiają się w ich relacji.





***







do obejrzenia na: HBO GO











Akcja nowego sezonu rozgrywa się w latach 50. w Kansas City w stanie Missouri. To miejsce, w którym krzyżują się drogi dwóch imigranckich społeczności – Włochów i Afroamerykanów z południa uciekających przed rasistowskim prawem Jima Crowa. Obie poszukują spełnienia swojego amerykańskiego snu, krocząc przestępczą ścieżką. By utrzymać między sobą pokój, największe rodziny wymieniają się swoimi najstarszymi synami. W roli głównej – Chris Rock





***







do obejrzenia na: HBO GO











W drugiej części " Wonder Woman " losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Diana może go uratować. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.





***







do obejrzenia na: Netflix











Dokument analizuje funkcjonowanie globalnej branży rybnej, kwestionując koncepcję zrównoważonego rybołówstwa i pokazując, jak przemysł nieodwracalnie niszczy środowisko.





***







do obejrzenia na: Netflix











W drugiej części animacji studia Universal życie teriera Maxa drastycznie się zmieniło. Jego pani wyszła niedawno za mąż i wychowuje dziecko – Liama. Max jest tak zaangażowany w chronienie Liama, że nabawił się tiku nerwowego. Podczas wyprawy na wieś, Max i Duke - jego przyszywany brat oraz przyjaciel, poznają krowy wegetarianki, gościnne lisy, a także przerażającego indora.





***







kontynuacja sezonu 2



do obejrzenia na: Apple TV+











Michael Dorman. Serial opowiada alternatywną historię świata, w którym to Rosjanie jako pierwsi wylądowali na Księżycu, a wyścig kosmiczny nigdy się nie skończył. Bohaterami są astronauci NASA i ich rodziny. Akcja drugiego sezonu dzieje się 10 lat później – kiedy to zimna wojna jest w swoim szczycie, a napięcie między USA a rosyjską potęgą jest silne jak nigdy dotąd. W głównych rolach ponownie m.in.: Joel Kinnaman

***







do obejrzenia na: player.pl / Cineman











Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie na Francuskiej Riwierze. Znakomicie odnajduje się w towarzystwie pięknych turystek i ani myśli o ustatkowaniu się. Los ma wobec niego jednak zupełnie inne plany. Pewnego dnia na plaży zjawia się Kristin – jedna z jego przelotnych przyjaciółek i wręcza mu bardzo szczególny prezent. To twoja córka – mówi i znika. Od tej chwili Samuel staje się pełnoetatowym samotnym tatą maleńkiej Glorii.







***







do obejrzenia na: Nowe Horyzonty VOD / player .pl / Chili / Cineman / ipla / Rakuten / vod.pl / TVP VOD / Canal+ / mojeekino.pl











Najnowszy film twórczyni " Mustanga " wyróżniony na festiwalu w San Sebastián i Toronto 2019. Jego bohaterka Sara ( Eva Green ) jest astronautką. Jako jedyna kobieta bierze udział w wyczerpującym szkoleniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej codzienność to nie tylko mordercze treningi, ale również ciągłe udowadnianie męskiej części załogi, że zasługuje na miejsce w zespole. W domu zrzuca skafander i jest mamą 7-letniej Stelli. Kiedy zostaje wybrana na członka załogi misji "Proxima", jej dotychczasowe życie zaczyna się komplikować. Wyprawa w kosmos czasami okazuje się mniejszym wyzwaniem niż zwykłe życie na Ziemi.





***







do obejrzenia na: Netflix











Juliette Lewis. Pewnego dnia Maggie, nastolatka, która niedawno wprowadziła się do miasta, prosi Sue Ann o to, by ta kupiła dla niej i jej przyjaciół trochę alkoholu. Kobieta widzi w tym szansę na zyskanie nowych – młodszych – przyjaciół. Zaprasza ich więc do siebie, by korzystali z jej piwnicy zamiast włóczyć się po mieście. Ale obowiązują zasady: jeden z dzieciaków musi zawsze pozostać trzeźwy, nie wolno przeklinać i wchodzić na górę. Aha, do Sue Ann mają zwracać się "Ma". Szybko jednak gościnność Ma zamienia się w obsesję, a spełnienie marzeń nastolatków w koszmar. Na ekranie m.in. Octavia Spencer





***







do obejrzenia na: player.pl / Cineman