Coldplay - wielkie show muzyczne w Cinema City już 29 października

Emocjonujące show muzyczne Coldplay, prosto ze stadionu River Plate w Buenos Aires już niebawem rozkołysze sale Cinema City. Każdy koncert zespołu to święto radości i afirmacji życia. Tym razem będzie to prawdziwie barwne widowisko wyreżyserowane przez uznanego zdobywcę nagrody BAFTA, Paula Dugdale’a. Cinema City przeprowadzi niezwykłą transmisję delayed live 29 października w salach kinowych 8 miast jednocześnie. Bilety na koncerty są dostępne w sprzedaży.Najlepsze sale Cinema City otworzą się dla fanów Coldplay o 16.30 i 20.00 w sobotę 29 października. Będą to kina Cinema City Arkadia i Cinema City Galeria Mokotów w Warszawie, Cinema City Bonarka w Krakowie, Cinema City Wroclavia, Cinema City Kinepolis w Poznaniu, Cinema City Manufaktura w Łodzi, Cinema City Czerwona Droga w Toruniu, Cinema City Punkt 44 w Katowicach oraz Cinema City Gliwice. Dla widzów z kartą Unlimited bilet na koncert kosztować będzie jedynie 44 zł w Warszawie i 39 zł w pozostałych miastach.Coldplay to brytyjski zespół muzyczny grający rock alternatywny, indie rock oraz britpop, założony przez wokalistę Chrisa Martina i gitarzystę Jonny’ego Bucklanda w 1996 roku na University College London. Ponadto w skład grupy wchodzą: Guy Berryman (gitara basowa) oraz Will Champion (perkusja). Managerem zespołu oraz piątym, nieoficjalnym jego członkiem jest Phil Harvey. Międzynarodową rozpoznawalność przyniósł zespołowi singiel "Yellow" z 2000 roku. Coldplay zdobył wiele nagród w swojej karierze, między innymi osiem statuetek Brit Awards, pięć wyróżnień na ceremonii MTV Video Music Awards oraz siedem Nagród Grammy. Od początku działalności grupa sprzedała ponad 55 milionów płyt. Coldplay potrafi cały czas zaskakiwać swoich fanów, choćby zaproszeniem do gościnnego udziału w utworze "Princess of China" Rihanny czy kameralnym występem dla 500 osób.W 2019 roku Coldplay postanowił uczynić swoje przyszłe trasy koncertowe tak przyjaznymi dla środowiska, jak to tylko możliwe. Wprowadził do swojej działalności plan zrównoważonego rozwoju "A work in progres". Koncerty zasilane są z energii odnawialnej, a zespół zobowiązał się także do zmniejszenia emisji węglowej trasy oraz aktywnie uczestniczy w akcjach ekologicznych: każdy sprzedany bilet to jedno zasadzone drzewo. Szczegóły można zobaczyć na coldplay.com/sustainability Bilety dostępne są przez stronę internetową www.cinema-city.pl oraz przez aplikację mobilną Cinema City. #ColdplayLiveBroadcast