Tetris wraca w wielkim stylu! Polacy walczą o finał w Dubaju

Najbardziej kultowa gra logiczna świata powraca w wyjątkowej odsłonie. Ruszyły zapisy do Red Bull Tetris, globalnych mistrzostw, w których najlepsi gracze z 55 krajów zmierzą się w wielkim finale w Dubaju. To tam, na 150-metrowej Ramie Dubajskiej, ponad dwa tysiące dronów stworzy gigantyczny ekran, na którym rozegrane zostanie decydujące starcie.



Choć podstawowe zasady gry pozostają niezmienne – układanie spadających Tetrimino w poziome linie – to w Red Bull Tetris pojawia się kilka unikalnych twistów. Rozgrywka została ograniczona do 3 minut, a na planszy pojawiają się specjalne klocki dające dodatkowe punkty. Gracze mogą podejmować dowolną liczbę prób, aby pobić swój wynik, a rezultaty są od razu widoczne w globalnym i krajowym rankingu.



Najlepsza siódemka z Polski zakwalifikuje się do finału krajowego, który odbędzie się 22 listopada w warszawskim Food Town w Fabryce Norblina. To właśnie tam rozstrzygnie się, kto będzie reprezentował nasz kraj podczas finału w Dubaju, zaplanowanego na 11–13 grudnia 2025 roku.



Aby spróbować swoich sił, wystarczy wejść na stronę redbull.pl/tetris, zagrać w mobilną wersję gry (dostępną tylko na telefonach i tabletach), a następnie potwierdzić swój wynik w tabeli online. Każdy może grać tyle razy, ile chce – liczy się najlepszy rezultat.