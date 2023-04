Cześć Wrocław, tu ScreenX! Doświadcz kina na nowo w Cinema City Korona

Nowe komfortowe fotele kinowe, sala ScreenX z trzema ekranami, sala z technologią Dolby Atmos i całkowicie wyremontowane kino – to wszystko czeka na wrocławian, którzy odwiedzą Cinema City Korona przy ulicy Bolesława Krzywoustego 126c. Dzięki tej inwestycji Wrocław właśnie stał się pierwszym miastem w Polsce ze wszystkimi technologiami naszej sieci: 4DX, IMAX, VIP (te znaleźć można w Cinema City Wroclavia), Dolby Atmos oraz ScreenX. To jak? Wrocław, czas na seans!Po gruntownym remoncie Cinema City Korona jest praktycznie nie do poznania. Wyremontowane zostały: hall kina, na którym pojawiły się nowoczesne nośniki digitalowe oraz wszystkie sale wraz z wymianą foteli kinowych na jeszcze bardziej komfortowe, delikatnie odchylające się do tyłu, a dwie sale zamieniły się w: ScreenX oraz Dolby Atmos. Teraz magię kina będzie można przeżywać tu jeszcze bardziej, zatracając się całkowicie w historii dziejącej się na wielkim ekranie.System Dolby Atmos jest największym przeżyciem dla tych, którzy efekty dźwiękowe i akustyczne stawiają na pierwszym miejscu. Cinema City Korona jest trzecią lokalizacją naszej sieci, gdzie widzowie będą mogli przetestować ten system na własnej skórze. Dolby Atmos to technologia dźwięku obiektowego, dzięki której jesteśmy w stanie usłyszeć więcej, a co za tym idzie wejść w akcję filmu jeszcze bardziej.ScreenX w Cinema City Korona jest drugą taką salą w Polsce (pierwsza została otwarta w 2019 roku w Warszawie), a pierwszą technologią, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali, dzięki czemu obraz otacza widza, sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni. Ekrany boczne uzupełniają fabułę filmu pokazywaną na ekranie głównym. Rozciągnięcie obrazu następuje w najbardziej kluczowych momentach akcji, potęgując efekty danej sceny. Czas, podczas którego boczne ekrany są w użyciu, może obejmować nawet połowę filmu – wszystko zależy od konkretnej produkcji filmowej. ScreenX odtwarza naturalną percepcję człowieka, który widzi nie tylko to, co znajduje się przed nim, ale również dostrzega kątem oka otaczającą go rzeczywistość. Dzięki specjalnemu algorytmowi obraz z kilku (do 12) laserowych projektorów łączy się w jeden płynny przekaz i wyświetlany jest na ekranie głównym i ekranach bocznych. Panoramiczny ekran nadaje wrażenia głębi i pozwala zatracić się w filmie jeszcze bardziej.W kwietniu na sali ScreenX obejrzeć będzie można film " Dungeons & Dragons: Złodziejski honor ", a już od 5 maja trzecią część uwielbianego hitu Marvela " Strażnicy Galaktyki ". Co ciekawe posiadacze abonamentu kinowego Unlimited będą mogli do 4 maja oglądać filmy na sali ScreenX bez dodatkowych opłat w ramach członkostwa. Za wrażenia kinowe w sali ScreenX w Cinema City Korona trzeba będzie zapłacić o 9 zł więcej niż za standardowy bilet na film 2D, jednak seans na trzech ekranach bez dwóch zdań jest tego warty.Bilety na wszystkie seanse kupić można online: www.cinema-city.pl/kina/korona lub bezpośrednio w kinie. Do zobaczenia w kinowym fotelu!