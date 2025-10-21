EnergaCAMERIMAGE: Skład Konkursu Debiutów Operatorskich 2025

Konkurs Debiutów Operatorskich został zainicjowany w roku 2010 jako konsekwencja coraz większego otwarcia na wartych uwagi młodych twórców i kreowane przez nich nowe filmowe zjawiska. Pomysł utworzenia tej sekcji jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych działań. Od lat bowiem sprzyjamy nowatorskim twórcom, w których projektach spotykają się intelektualna swoboda, przenikliwość spojrzenia na sprawy świata oraz chęć inspirowania innych artystów ekranu.
Efektem Konkursu Debiutów Operatorskich są nowe odkrycia: świetne filmy, które pomimo dużej wartości artystycznej z trudem dotarłyby do szerszego obiegu oraz znakomici twórcy, których nowe przedsięwzięcia zaskakują nie tylko przyznających nagrody członków Jury, ale i widzów na całym świecie. W obu Konkursach brane są pod uwagę pierwsze i drugie filmy danych twórców.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
"Censurada"
Hiszpania, rok 1969. Po śmierci brata młoda, cierpiąca na dysleksję organistka wdaje się w zakazany romans z kobietą. Idealistycznie nastawiona do życia kochanka zachęca ją do skomponowania piosenki i zbuntowania się przeciwko surowej cenzurze oraz konserwatywnym obyczajom panującym w społeczeństwie rządzonym przez dyktatora Franco.
REŻYSERIA: Mario Garza
ZDJĘCIA: ISLADA (Nicolás Aguado i Ianire Beriain)
PRODUKCJA: Koolshiit Productions
KRAJ I ROK: USA, Hiszpania, Meksyk, 2025
"East of Wall"
"East of Wall" to szczery portret niezłomności kobiet żyjących na współczesnym amerykańskim Zachodzie, inspirowany ich prawdziwymi historiami i współtworzony przez nie same. Akcja filmu rozgrywa się w Badlands, na pustkowiach Dakoty Południowej, a jego bohaterką jest Tabatha, młoda, zbuntowana ranczerka. Kobieta ratuje i odsprzedaje konie, stawia czoła rodzinnym problemom, zmaga się z finansową niepewnością jutra oraz nieprzepracowaną żałobą, a jednocześnie zapewnia schronienie grupie zagubionych nastolatków z sąsiedztwa.
REŻYSERIA: Kate Beecroft
ZDJĘCIA: Austin Shelton
PRODUKCJA: Station Road, Stetson's Kingdom
KRAJ I ROK: USA, 2025
"In the Shadow"
Kevan to nastolatek z zespołem Downa, który żyje z matką i starszym bratem. Znajdujący się w okresie dojrzewania chłopak zostaje przyłapany przez sąsiadów na masturbowaniu się poza domem. Zachowanie to spotyka się z brakiem akceptacji i zrozumienia, stając się dla całej rodziny źródłem problemów. Aby wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji, jego matka sięga po różne sposoby: od konsultacji z pracownikiem opieki społecznej, przez rozmowy z autorem modlitw i lokalną starszyzną, po wizytę w meczecie. Szybko jednak uświadamia sobie, że w społeczności, gdzie relacje międzyludzkie i prawne opierają się głównie na tradycjach i religijnych dogmatach, nie ma właściwego ani ostatecznego rozwiązania. Incydent doprowadza do ich izolacji i zmusza kobietę do podjęcia niekonwencjonalnych decyzji, do których sama nie jest przekonana.
TYTUŁ ORYGINALNY: "La sebarda"
REŻYSERIA: Salem Salavati
ZDJĘCIA: Amir Aliveisi
PRODUKCJA: Mandana Flodsson, Salem Salavati
KRAJ I ROK: Kurdystan, Iran, Szwecja, 2025
"Ojciec"
Tragiczna w skutkach pomyłka rujnuje życie oddanego ojca, wstrząsając jego małżeństwem i zamykając go w poczuciu winy. W obliczu groźby więzienia mężczyzna zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle zasługuje na to, by dalej żyć. Kiedy wraz z żoną zaczynają uświadamiać sobie, że tragedia ta nie była osobistą porażką, lecz czymś głębiej zakorzenionym w naturze ludzkiego umysłu, otwiera się przed nim wątła ścieżka prowadząca ku przebaczeniu. Mimo wszystko jednak pozostaje pytanie: czy miłość zdoła przetrwać to, czego nie jest w stanie udźwignąć żadne serce?
TYTUŁ ORYGINALNY: "Otec"
REŻYSERIA: Tereza Nvotová
ZDJĘCIA: Adam Suzin
PRODUKCJA: Lava Films
KRAJ I ROK: Słowacja, Czechy, Polska, 2025
"Raptures"
Rakel jest gorliwą chrześcijanką mieszkającą na dalekiej północy Szwecji w latach 30. XX wieku. Kiedy jej mąż, Teodor, postanawia założyć ruch religijny, twierdząc, że otrzymuje wskazówki prosto od Boga, nie ma innego wyboru, jak tylko dołączyć do coraz bardziej radykalizującej się sekty. Film skupia się na postaci kobiety i jej narastającym dylemacie w obliczu rozpadu dotychczasowego porządku. Jak ma ochronić pasierbicę i utrzymać rodzinę w całości, skoro mąż staje się coraz bardziej ekscentryczny, a jego działania stoją w całkowitej sprzeczności z jej własnymi przekonaniami? Raptures to, oparty na prawdziwych wydarzeniach i zainspirowany powieścią "Dagning, röd!" autorstwa Bengta Pohjanena, pierwszy film fabularny, w którym główne dialogi prowadzone są w regionalnym języku meänkieli.
TYTUŁ ORYGINALNY: "Rörelser"
REŻYSERIA: Jon Blåhed
ZDJĘCIA: Mimmo Hildén
PRODUKCJA: Iris Film AB, Rabbit Films
KRAJ I ROK: Szwecja, Finlandia, 2025
"Reedland"
Ścinający trzcinę Johan pewnego dnia znajduje na swojej ziemi martwe ciało dziewczyny. Zdarzenie to budzi w nim wewnętrzny konflikt i poczucie winy. Opiekujący się na co dzień wnuczką mężczyzna postanawia poszukać źródeł tego zła. Ciemność jednak potrafi zapanować w najmniej spodziewanych miejscach.
TYTUŁ ORYGINALNY: "Rietland"
REŻYSERIA: Sven Bresser
ZDJĘCIA: Sam du Pon
PRODUKCJA: Viking Film
KRAJ I ROK: Holandia, Belgia, 2025
"Solitary"
Mieszkający na irlandzkiej prowincji owdowiały rolnik Brendan prowadzi spokojne życie na obrzeżach wsi. Jednak gdy ktoś włamuje się do jego domu, narasta w nim poczucie lęku i izolacji. Wraz z falą przemocy dotykającej całą społeczność i malejącym zaufaniem wobec systemu, mężczyzna musi zmierzyć się z pytaniami, co tak naprawdę znaczą poczucie bezpieczeństwa, starzenie się i prawdziwa samotność.
REŻYSERIA: Eamonn Murphy
ZDJĘCIA: David Christopher Lynch
PRODUKCJA: Prophecy Films
KRAJ I ROK: Irlandia, 2025