Będziemy się śmiać z samych siebie? Maslany i Heidecker w "The Comedy Hour"

źródło: Getty Images
autor: Olivia Wong
Tatiana Maslany ("Mecenas She-Hulk") i Tim Heidecker ("Tim & Eric Awesome Show") wystąpią razem w filmie "The Comedy Hour" – dystopijnej czarnej komedii, której akcja rozgrywa się w świecie talk-show emitowanych późno w nocy. Reżyserem i scenarzystą jest Colby Day, autor nadchodzącego filmu "Searchlight In the Blink of an Eye". Dla Daya będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski.

GettyImages-2187454968.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Tim Heidecker

"The Comedy Hour" – z czego będziemy się śmiać?



Akcja filmu dzieje się "w przyszłości pięć minut do przodu", w Ameryce balansującej na granicy chaosu. Heidecker wcieli się w Jimmy'ego, prowadzącego talk-show, który nie przestaje nadawać mimo głodu, pożarów i zarazy. Kiedy stacja przydziela mu robota jako współprowadzącego, żeby podbić oglądalność, publiczność natychmiast zakochuje się w nowym gospodarzu – ku rozpaczy Jimmy'ego. Maslany zagra Priyę, jego długoletnią producentkę i ambitną karierowiczkę korporacyjną.

Producent Daniel Bekerman ze Scythia Films zdradził, że projekt narodził się po współpracy z Dayem przy "In the Blink of an Eye":

Po tamtym filmie wiedziałem, że chcę z nim zrobić coś jeszcze. A fakt, że dołączył Tim? Jestem jego maniakalnym fanem. Powiązania z rzeczywistością są przypadkowe, ale jak najbardziej na miejscu. 

Tim Heidecker i Tatiana Maslany – skąd ich znamy?


Tim Heidecker, znany z absurdalnego humoru i współpracy z Erikiem Wareheimem, stworzył kultowe programy "Tim and Eric Awesome Show, Great Job!" i "Check It Out! with Dr. Steve Brule". Jest też współzałożycielem Abso Lutely Productions, stojącego za takimi hitami jak "Zły dotyk Nathana" w reżyserii Nathana Fieldera

Tatiana Maslany, laureatka Emmy za "Orphan Black", ostatnio grała w "Mecenas She-Hulk" oraz krwawym horrorze "Małpa", a już wkrótce zobaczymy ją w nowym dreszczowcu Osgooda Perkinsa "Bezpieczne miejsce". 

"Mecenas She-Hulk" – zobacz zwiastun



