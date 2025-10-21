Będziemy się śmiać z samych siebie? Maslany i Heidecker w "The Comedy Hour"

Tatiana Maslany ("Mecenas She-Hulk") i Tim Heidecker ("Tim & Eric Awesome Show") wystąpią razem w filmie "The Comedy Hour" – dystopijnej czarnej komedii, której akcja rozgrywa się w świecie talk-show emitowanych późno w nocy. Reżyserem i scenarzystą jest Colby Day, autor nadchodzącego filmu "Searchlight In the Blink of an Eye". Dla Daya będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski.
Getty Images © Gilbert Flores
Tim Heidecker
"The Comedy Hour" – z czego będziemy się śmiać?
Akcja filmu dzieje się "w przyszłości pięć minut do przodu", w Ameryce balansującej na granicy chaosu. Heidecker
wcieli się w Jimmy'ego, prowadzącego talk-show, który nie przestaje nadawać mimo głodu, pożarów i zarazy. Kiedy stacja przydziela mu robota jako współprowadzącego, żeby podbić oglądalność, publiczność natychmiast zakochuje się w nowym gospodarzu – ku rozpaczy Jimmy'ego. Maslany
zagra Priyę, jego długoletnią producentkę i ambitną karierowiczkę korporacyjną.
Producent Daniel Bekerman
ze Scythia Films zdradził, że projekt narodził się po współpracy z Dayem przy "In the Blink of an Eye":
Po tamtym filmie wiedziałem, że chcę z nim zrobić coś jeszcze. A fakt, że dołączył Tim? Jestem jego maniakalnym fanem. Powiązania z rzeczywistością są przypadkowe, ale jak najbardziej na miejscu. Tim Heidecker
, znany z absurdalnego humoru i współpracy z Erikiem Wareheimem
, stworzył kultowe programy "Tim and Eric Awesome Show, Great Job!
" i "Check It Out! with Dr. Steve Brule
". Jest też współzałożycielem Abso Lutely Productions, stojącego za takimi hitami jak "Zły dotyk Nathana" w reżyserii Nathana Fieldera
. Tatiana Maslany
, laureatka Emmy za "Orphan Black
", ostatnio grała w "Mecenas She-Hulk
" oraz krwawym horrorze "Małpa
", a już wkrótce zobaczymy ją w nowym dreszczowcu Osgooda Perkinsa
"Bezpieczne miejsce
".