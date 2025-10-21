16. TAURON American Film Festival. Znamy pełny program wydarzenia

Przez kilka ostatnich tygodni prezentowaliśmy kolejne osoby, które wprowadzały się na nasze festiwalowe osiedle marzeń. Dziś spis mieszkanek i mieszkańców jest już finalnie zamknięty: znamy pełny program 16. TAURON American Film Festival, a tym samym możecie wybierać, kogo chcecie odwiedzić między 6 a 11 listopada we Wrocławiu (lub zaprosić na domowe ekrany – dzięki wersji online – do 23 listopada). Sprzedaż biletów na pokazy kinowe i dostępów do seansów online rozpocznie się w czwartek, 23 października, w samo południe.
→ Sprawdź program
Wolicie słuchać? W takim wypadku włączcie podcast, w którym Ula Śniegowska – dyrektorka festiwalu – opowiada Patrycji Musze-Smolińskiej o tegorocznym programie.
→ Słuchaj podcastu
Witajcie w sąsiedztwie!
Kultowe amerykańskie przedmieścia wyznaczają rytm tegorocznej identyfikacji wizualnej i samej opowieści, w którą ubraliśmy narrację o programowych nowościach. Każdy kolejny film i każde nowe nazwisko traktowaliśmy więc jako element rozbudowujących się suburbiów – dziś można podziwiać je w pełnej krasie. Nasze osiedle marzeń urosło do naprawdę pokaźnych rozmiarów: na osoby uczestniczące w AFF-ie czeka aż 137 filmów o łącznym czasie trwania 12001 minut! Aż 35 tytułów będzie można zobaczyć po raz pierwszy na polskich ekranach, a 17 to europejskie premiery. Wrocław odwiedzi kilkadziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli świata kina ze Stanów i z Polski, m.in. Susan Seidelman
, Alexandre O. Philippe
, Pete Ohs
, Lena Góra
czy Agata Trzebuchowska
(szukajcie w programie seansów z gwiazdką – na tych pokazach spotkacie nasze gościnie i gości).
Rodzinny początek, rodzinne zakończenie
Pierwszym przewodnikiem, który wprowadzi Was na AFF-owe przedmieścia, będzie Jim Jarmusch
– w ramach otwarcia, dzięki współpracy z Gutek Film, zaprezentujemy wyreżyserowane przez niego i nagrodzone Złotym Lwem w Wenecji "FATHER MOTHER SISTER BROTHER
". Pierwszego dnia festiwalu będzie można zobaczyć także "Smashing Machine
" Benny’ego Safdiego
; "Lyncha z Krainy Oz
" Alexandre’a O. Philippe’a
; "Chronologię wody
" Kristen Stewart
; "Sorry, Baby
" Evy Victor
; "After This Death
" Lucio Castro
; "Rocky Horror Picture Show
" Jima Sharmana
i – bardzo tematycznie – "Na przedmieściach
" Richarda Linklatera
. 16. TAURON American Film Festival pożegnamy wspólnie z HIKARI
– na zamknięcie zaprezentujemy jej "Rodzinę do wynajęcia
"; to dzięki współpracy z Searchlight Pictures.
Dzielnica willowa, czyli festiwalowe hity
Podstawową misją AFF-u jest prezentowanie niezależnych, autorskich perełek z USA, które rzadko przedostają się na polskie ekrany przez szczelne sito mainstreamu. Kino z ducha hollywoodzkie ma jednak swoje stałe miejsce w programie: od lat staramy się udowadniać, że Fabryka Snów również produkuje wiele wspaniałych filmów, gdzie wielki budżet łączy się z wielkim talentem. Rozejrzyjmy się więc po willowej części festiwalowego osiedla – wśród tegorocznych hitów mamy m.in.: "Christy
" Davida Michôda
, z rewelacyjną Sydney Sweeney
po wizualnej przemianie; "Blue Moon
" Richarda Linklatera
(duet: Ethan Hawke
– Andrew Scott
) i "The History of Sound
" Olivera Hermanusa
(duet: Paul Mescal
– Josh O’Connor
) – dwie opowieści o miłości do muzyki i miłości poprzez muzykę; "Zgiń, kochanie
" Lynne Ramsay
– tu z kolei o miłości destrukcyjnej (ale gwarantujemy, że pokochacie Jennifer Lawrence
i Roberta Pattinsona
jeszcze bardziej); czy "Mastermind
" Kelly Reichardt
– przewrotną komedię o próbie zdobycia miłości w rodzinie poprzez zuchwałą kradzież. Jeśli lubicie sąsiedztwo znanych i lubianych; celebrytów, którzy mimo gwiazdorskiego statusu są bliscy i przyjemnie swojscy, możecie zamieszkać obok m.in. Willema Dafoe
("Późna sława
"), Juliette Lewis
("By Design
") czy nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale’25 Rose Byrne
("Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"; ta rola to prawdziwe trzęsienie ziemi!). Jeśli więc chcecie pomieszkać w dzielnicy willowej, zapraszamy do sekcji Highlights i Festival Favorites.
Indie Star Award: Susan Seidelman i Alexandre O. Philippe
Wyznaczają własne ścieżki zamiast kroczyć drogą mainstreamu. Konsekwentnie przełamują bariery – tematyczne, stylistyczne, branżowe. Rozszerzają pola możliwości, wzbogacają filmowy krajobraz – zawsze będąc jednocześnie w zgodzie ze sobą. Indie Star Awards przyznajemy właśnie takim osobowościom – twórcom i twórczyniom, którzy swoim działaniem zmieniają oblicze kina niezależnego. Oto dwoje honorowych mieszkańców naszego festiwalowego osiedla: Susan Seidelman
i Alexandre O. Philippe
– to w ich ręce trafią w tym roku Indie Star Awards. Susan Seidelman
to jedna z nielicznych reżyserek, która począwszy od lat 80. z powodzeniem pracowała w zdominowanym przez mężczyzn środowisku, zawsze dbając o to, by kobieca perspektywa nie była pomijana. Na festiwalu zaprezentujemy retrospektywę jej twórczości, na czele z "Rozpaczliwie poszukując Susan
" (wspaniałe role Madonny
i Rosanny Arquette
!) i wyreżyserowanymi przez Seidelman
odcinkami "Seksu w wielkim mieście
" (pierwszy sezon!), zaś sama twórczyni udzieli masterclassu. Mecenaską tegorocznej nagrody ISA dla Susan Seidelman
jest Ewa Voelkel, właścicielka i CEO Concordia Design oraz fundatorka Fundacji Voelkel, zaś retrospektywę organizujemy (pod kuratorską opieką dr Patrycji Muchy-Smolińskiej) dzięki wsparciu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Alexandre O. Philippe
, laureat drugiej Indie Star Award, to stały bywalec AFF-u i wyborny dostawca kinofilskiej przyjemności. Jego filmy dokumentalne o historii kina amerykańskiego prezentują wizjonerów i outsiderów – postaci, bez których film jako sztuka byłby znacznie uboższy. W trakcie tegorocznego festiwalu zaprezentujemy wybór jego dokumentów, a sam twórca również udzieli masterclassu. Nad przeglądem dzieł Philippe’a
czuwa Piotr Czerkawski.
Polityka na ekranie i żarty niepoprawne politycznie
Nasze festiwalowe osiedle nie jest zawieszone w próżni: nie uciekamy od spraw ważnych, w tym od tematów politycznych. Już po raz drugi zapraszamy więc na sekcję Polityka na ekranie, współtworzoną z Łukaszem Pawłowskim i Piotrem Tarczyńskim – autorami Podkastu amerykańskiego. Na ekranach Kina Nowe Horyzonty zaprezentujemy więc selekcję najciekawszych filmów o tematyce politycznej – od lat 30. do 90. XX wieku. Łukasz i Piotr odwiedzą też Wrocław: będzie można wysłuchać ich prelekcji, porozmawiać z nimi podczas spotkania, zaś Piotr opowie również o swojej najnowszej książce (o czym piszemy więcej poniżej).
W ramach równowagi zapraszamy na sekcję Freaks & Geeks, współtworzoną razem z Filmwebem i kuratorowaną przez Macieja Satorę, Łukasza Muszyńskiego oraz Jana Lubaczewskiego. W jej ramach przypomnimy czas z początku millenium, kiedy amerykańskie kino komediowe było w olimpijskiej formie i zdecydowanie bardziej niepoprawne politycznie w swoich żartach (w programie m.in. "Jaja w tropikach
" Bena Stillera
). 7 listopada, po seansie "Supersamca
", zapraszamy także na dyskusję "Od McLovina do Darka Wasiaka. O amerykańskiej i polskiej komedii w XXI wieku".
Młodość i doświadczenie: sekcje Young Americans i American Classics
Najmłodsze osoby zamieszkujące festiwalowe suburbia znajdziecie w sekcji Young Americans: tutaj zgromadziliśmy najciekawsze opowieści z nurtu coming-of-age, poruszające, czułe i rozczulające historie o meandrach dojrzewania. Wśród nich m.in. "Lemoniadowy chrzest
" Chrisa Meroli
– diabelnie dobra satyra na religijne wychowanie w Stanach (i portret piekła, jakim jest bycie nastolatkiem).
Nestorki i nestorów naszego osiedla znajdziecie w sekcji American Classics. Tutaj zebraliśmy szereg dzieł kultowych, legendarnych i ponadczasowych – m.in. słynnego zwycięzcę oscarowego wielkiego szlema, czyli "Lot nad kukułczym gniazdem
" Miloša Formana
, "Czas Apokalipsy. Wersję Reżyserską
" Francisa Forda Coppoli
czy "Butcha Cassidy’ego i Sundance Kida
" George’a Roya Hilla
– jako hołd dla zmarłego niedawno Roberta Redforda.
Suburbia pod flagą biało-czerwoną: sekcja Polonica
Polki i Polacy mieli ogromny wpływ na rozwój amerykańskiej kinematografii. A my w tym roku udowadniamy, że wciąż go mają: w sekcji Polonica znajdziecie kilka świetnych filmów, które powstały dzięki wymieszaniu twórczego, polsko-amerykańskiego fermentu. Wśród nich m.in. zrealizowana w Warszawie "Erupcja
" Pete’a Ohsa
z Charli XCX
i Leną Górą
w rolach głównych.
Nowe mieszkanki, nowi mieszkańcy, czyli sekcje konkursowe Breakthrough i American Docs
O, tu, właśnie tu! Tutaj jest serce i naszego osiedla, i całego festiwalu. W sekcjach konkursowych Breakthrough (filmy fabularne, 15 tytułów) i American Docs (kino dokumentalne, 6 tytułów) zgromadziliśmy świetne (!) filmy od twórczyń i twórców, którzy dopiero rozkręcają swoje kariery, ale już zdążyły i zdążyli zabłysnąć wielkim talentem. Jeśli chcecie sprawdzić najodważniejsze, najświeższe przykłady amerykańskiego kina niezależnego – wybierzcie sekcje konkursowe. Po seansach oddajcie głosy na swoich ulubieńców: to Wy wybierzecie laureatów Nagrody Publiczności. Kłaniamy się Grupie TAURON, tegorocznemu mecenasowi nagrody w konkursie Breakthrough.
Dokumentnie dobre!
Sztuką jest zrobić dobry dokument. A dobry dokument o dobrej sztuce – to już w ogóle jest majstersztyk. Jeśli lubicie opowieści o meandrach i sztuki, i samego kina – sprawdźcie sekcję Docs on Film and Arts. Czeka tu na Was 11 tytułów: możecie np. zajrzeć za kulisy powstawania "Megalopolis
" Coppoli
w "Megadoku
" Mike’a Figgisa
albo poznać historię legendarnej aktorki w "Zawrocie głowy Kim Novak
" Alexandre’a O. Philippe’a
.
Krótko i na temat: American Shorts
Wolcie bieg albo power walk po naszych suburbiach? Skierujcie swoje kroki do współtworzonej z CINEMAFORUM sekcji American Shorts, gdzie zebraliśmy najlepsze i najnowsze przykłady amerykańskich krótkometrażówek.
Sztuczna inteligencja, prawdziwy dylemat: filmy stworzone przez AI i dyskusja
AI galopuje przez świat kina w zawrotnym tempie. Dobrze? Źle? Więcej tu zagrożeń, czy szans? Filmy (współ)tworzone przez sztuczną inteligencję są faktem, dlatego warto (a nawet trzeba) o tym zjawisku dyskutować. W trakcie festiwalu porozmawiamy o wpływie AI na szeroko rozumianą branżę filmową, ale nie będziemy dyskutować "na sucho". 8 listopada zaprezentujemy zestaw filmów wykreowanych z użyciem AI, a później omówimy szczegółowo całe zjawisko w gronie eksperckim. Dyskusję i spotkania z twórcami (tylko w języku angielskim) poprowadzi Matt Szymanowski, reżyser i prelegent pochodzący z Kalifornii.
Psst! Mamy jeszcze małą tajemnicę
Której nie zdradzimy tak od razu. Kontynuujemy dobrą tradycję secret screenings – tym razem ze SkyShowtime. Co? Gdzie? Kiedy? Wejdźcie na naszą stronę, sprawdźcie szczegóły i dajcie się (pozytywnie!) zaskoczyć.
Na 16. TAURON American Film Festival
zapraszamy od 6 do 11 listopada
, tradycyjnie do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty. Część filmów dostępna jest również online – wirtualna odsłona AFF-u będzie trwać od 6 do 23 listopada (filmy można oglądać poprzez platformę Nowe Horyzonty VOD). Bilety na seanse stacjonarne można kupić na stronie americanfilmfestival.pl
, a dostępy i pakiety online na stronie platformy NH VOD.