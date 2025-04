Czy Cate Blanchett zamierza skończyć z aktorstwem?

Co powiedziała Cate Blanchett?

Getty Images © Samir Hussein

Zwiastun filmu "Szpiedzy"

Przyczynkiem do rozmowy z Blanchett nie była niedawna premiera filmu " Szpiedzy Stevena Soderbergha , a zbliżający się debiut słuchowiska "The Fever" produkowanego dla BBC Radio. Półtoragodzinna audycja jest adaptacją napisanego w latach 90. monodramu Wallace'a Shawna : aktora, eseisty i właśnie dramatopisarza, kojarzonego między innymi z roli w filmie " Kolacja z Andrzejem Dziennikarze oraz współreżyser radiowego "The Fever" trafnie zauważyli, że we wstępie do słuchowiska, Blanchett zawahała się w trakcie przedstawiania się jako aktorka. Na pytanie o ten moment ze strony dziennikarza, odpowiedziała: "Tak, rzeczywiście było, nieprawdaż? To dlatego, że ja z tym kończę".Złapana na wykroku gwiazda doprecyzowała swoją wypowiedź:powiedziała Blanchett Nawet, jeśli jej zapowiedzi okażą się prawdą, jedna z ostatnich niekwestionowanych ikon współczesnego kina nie zniknie jednak z ekranu bez zapowiedzi. Jako polscy widzowie wciąż czekamy chociażby na premierę filmu " Szpiedzy ", w której aktorka występuje obok Michaela Fassbendera . Film ma trafić na polskie ekrany 9 maja tego roku. Oprócz thrillera Soderbergha , aktorka pojawi się także w nadchodzącym projekcie Jima Jarmuscha Mother, Father, Sister, Brother " oraz szalonym filmie braci Zellner "Alpha Gang" o inwazji Obcych na Ziemię.