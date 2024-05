Cate Blanchett w nowym filmie słynnych reżyserujących braci. O czym opowie "Alpha Gang" braci Zellnerów?

Cate Blanchett zagra w "Alpha Gang"

"Sasquatch Sunset" - zwiastun

O filmie "Sasquatch Sunset"

W ludzkim przebraniu, jako groźny motocyklowy gang z lat 50., nie okażą nikomu litości... póki nie złapią najbradziej zaraźliwej z ludzkich chorób: emocji.Studio MK2 Films będzie prezentować projekt na tegorocznych targach w Cannes., czytamy w oświadczeniu, jakie wystosowała Blanchett razem z producentką Coco Francini Zobaczcie zwiastun ostatniego filmu braci Zellnerów , " Sasquatch Sunset ":W obsadzie " Sasquatch Sunset " znaleźli się Jesse Eisenberg Nathan Zellner . Jednym z producentów wykonawczych został Ari Aster . Odtwórca roli założyciela Facebooka w filmie " The Social Network " przygotowywał się do roli poprzez pracę nad ruchem postaci, obserwując małpy i łącząc ich zachowania z cechami ludzkimi.Film miał premierę na festiwalu Sundance i został pokazany podczas Berlinale i SXSW. W Stanach Zjednoczonych produkcja właśnie weszła do szerokiej dystrybucji.