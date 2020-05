Czy Festiwal w Gdyni zostanie przesunięty?

Organizacja 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych we wrześniu 2020 roku jest coraz mniej realna. Decyzję w sprawie nowego terminu wydarzenia Komitet Organizacyjny podejmie na posiedzeniu zaplanowanym na 2 czerwca.Niepewność związana z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz wymuszony przez nią przestój w produkcjach filmowych – to powody ewentualnej decyzji o przesunięciu tegorocznego Festiwalu, do jakiej skłaniają się członkowie Komitetu Organizacyjnego.– wyjaśnia Leszek Kopeć, Dyrektor Festiwalu.Ewentualny nowy termin 45. FPFF może dotyczyć listopada lub grudnia 2020 roku, a nawet stycznia 2021 roku. –– zaznacza Leszek Kopeć.