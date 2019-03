Czy to jest Legion Samobójców Jamesa Gunna?

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Will Smith nie wróci jako Deadshot wreżyserowanym przez Jamesa Gunna . Jego miejsce zajmie prawdopodobnie Idris Elba , któremu zaproponowano tę rolę. Teraz portal Collider podaje listę bohaterów, którzy najprawdopodobniej będą współtowarzyszami nowego Deadshota.Portal Collider zastrzega jednak, że skład może się jeszcze zmienić, ponieważ prace nad scenariuszem wciąż trwają. Póki co jednak oto nowi członkowie Legionu Samobójców:– superzłoczyńca będący humanoidalnym rekinem. Niektórzy mówią, że jest dzieckiem rekiniego boga, inni, że jest po prostu dziwadłem natury.– fanatyczny pacyfista, w imię pokoju jest gotów zabić. Podobno szansę na otrzymanie tej roli ma Dave Bautista , który pracował z Gunnem przy widowiskach z cyklu– zaprzysięgły wróg Batmana, ma na ciele kolorowe kropki, które może zmieniać w kule ogniste i inną broń. Choć jest to użyteczna moc, to na co dzień wstydzi się swoich kropek.– wróg Batmana, który zaczynał jako niszczyciel gryzoni będących plagą Gotham. Potem jednak zmienił zdanie i, kontrolując szczury oraz korzystając z trującego gazu, wszedł na drogę zbrodni. W filmie zostanie zmieniona płeć postaci.Portal Collider nie jest w stanie potwierdzić losu bohaterów znanych z części pierwszej takich jak: Harley Quinn (obecnie internet przekonany jest, że Margot Robbie powróci), Rick Flagg (krążą plotki, że Joel Kinnaman nie wróci) czy Amanda Waller (w jedynce grała ją Viola Davis ).ma trafić do kin w sierpniu 2021 roku.