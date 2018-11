Czy to są tytuły kolejnych części "Avatara"?

Po sieci krąży ostatnio ciekawa informacja, której źródłem jest BBC News. Portal twierdzi, że dotarł do dokumentów, w których podane są obecnie obowiązujące tytuły czterech kontynuacji filmu. Strona dodaje też, że tytuły występują w dokumentach w dwóch wersjach z "Avatarem" i bez niego.Jak zatem brzmią tytuły widowisk Jamesa Camerona ? Sprawdźcie poniżej:Oczywiście nawet jeśli informacja jest prawdziwa, to nie oznacza to wcale, że właśnie te tytuły zobaczymy na kinowych plakatach. Do premiery części drugiej pozostało bowiem jeszcze sporo czasu (zobaczymy ją dopiero w grudniu 2020 roku), więc bardzo dużo rzeczy może się jeszcze zmienić. Warto też pamiętać, że część czwarta i piąta mogą nigdy nie trafić do kin, jeśli dwójka i trójka nie spełnią pokładanych w nich bof-office'owych nadziei.miał swoją premierę w 2009 roku i wciąż pozostaje najbardziej kasowym widowiskiem w skali globu zarobiwszy 2 788 mln dolarów. Przez ostatnią dekadę Cameron budował świat i jego mitologię oraz rozwijał technologie, które mają umożliwić mu realizację ambitnego przedsięwzięcia.Projekt został zlecony przez 20th Century Fox, ale powstanie dla Disneya, które jest w trakcie przejmowania wytwórni.