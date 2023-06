RANKING: Oceniamy wszystkie filmy Jamesa Camerona

to film, który scementował status Camerona jako nowego wodzireja kina akcji w Hollywood i potwierdził renomę Schwarzeneggera jako niekwestionowanej legendy gatunku. Niestety, jest to również film, który nie zestarzał się najlepiej. Pastisz wysokooktanowych sensacyjniaków (i zarazem remake francuskiegoz 1991 roku) to w teorii kompletny zestaw: romans, akcja, humor i w gratisie zabawa konwencją. W praktyce jednak film nie wytrzymuje porównania ze współczesnymi arcydziełami gatunku. Żeby nie było – to wciąż świetne kino. Schwarzenegger jest autoironiczny jak należy, co zwykle przynosi niezły rezultat (choć tutaj będę, mimo wszystko, bronił prymatu Stallone'a), Jamie Lee Curtis ma bezbłędny komediowy timing i kradnie każdą scenę, a nieodżałowany Bill Paxton – jeden z filarów twórczości Camerona – w alternatywnej rzeczywistości zdobyłby za swoją rolę nominację do Oscara. Ponadto, wieść gminna niesie, że seans serialowego remake'u " Prawdziwych kłamstw " to automatycznie trzy oczka do oceny dla oryginału. Wtedy "dycha" jak w mordę strzelił.