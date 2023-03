"Avatar: Istota wody": Wiemy, kiedy film będzie można obejrzeć w domu

"Avatar: Istota wody". Kiedy premiera? Jakie dodatki?

W Stanach Zjednoczonychbędzie dostępna do kupienia nai innych serwisach od. Cyfrowa wersja dostępna będzie w jakości obrazui dźwiękuOprócz samego filmu fani otrzymają dostęp do. Wśród nich są: materiał o technologii motion capture, o kulturze Na’vi, wodnym ekosystemie Pandory, o kulisach pracy dźwiękowców, o ekipie od efektów specjalnych z Wētā FX, o nowych i powracających postaciach, o Spiderze. Dostępność dodatków będzie zależeć od serwisu oferującego film.trafił do kin po 13 latach od premiery. Akcja widowiska rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.Oczekiwania wobec widowiska były olbrzymie. I nie wszyscy wierzyli w sukces kasowy po tak długiej przerwie. Tymczasemwciąż znajduje się w czołówce weekendowych zestawienie box office'u.Po prawie trzech miesiącach wyświetlania w kinach film zarobiłw Ameryce (dziewiąty najlepszy wynik w historii). Z reszty świata pochodzi(trzeci najlepszy wynik w historii). Łącznie daje to kwotę(trzeci najlepszy wynik w historii).Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?