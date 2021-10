Czym zaskoczy widzów nowy sezon "Szpitala New Amsterdam"?

Zmiany w obsadzie?

Od wyczekiwanej premiery trzeciego sezonu " Szpitala New Amsterdam " dzieli już polskich widzów niepełnych kilka godzin! Fani z niecierpliwością odliczają minuty, aby móc poznać kolejne przygody szpitalnych bohaterów i wspólnie przeżywać ich rozterki, smutki i radości. Co wydarzy się w najnowszym sezonie ulubionej medycznej serii? Pierwszy odcinek już dziś o godzinie 22:00 na kanale FOX.Czternaście nowych odcinków trzeciego sezonu, w bardzo dużym stopniu oparte jest na stale trwającej sytuacji epidemicznej i walce z COVID-19. Ekipie Maksa Goodwina przyjdzie się zmagać ze skutkami fali zakażeń koronawirusem i to w jego najcięższym stadium. Na ich drodze stanie także wyzwanie ratowania życia jednego z bohaterów serialu. Rozłąka z bliskimi i izolacja, jakiej będą musieli się poddać pracownicy szpitala, nie będzie ułatwiać im życia.Podobnie jak w poprzednich dwóch sezonach, nie zabraknie emocjonalnych wątków pokazujących siłę przyjaźni, wsparcia, ale także nieustanną walkę Goodwina w naprawę systemu ochrony zdrowia. Będzie to dla niego szczególnie ważne, w sytuacji kiedy okaże się to istotne nie tylko wobec potrzebujących pacjentów, lecz także lekarzy z jego zespołu. Niezmiennie przez cały sezon będzie towarzyszyć również słynne hasło młodego dyrektora - "Jak mogę pomóc?”.Do grona lekarzy " Szpitala New Amsterdam " dołączy doktor Lyn Malvo ( Frances Turner ). Będzie odpowiedzialna za oddział położniczy.W serialu niezmiennie występują: Ryan Eggold – dr Maks Goodwin, Freema Agyeman jako dr Hana Sharpe, Janet Montgomery w roli dr Laury Bloom, Jocko Sims jako dr Floyd Pearson oraz Tyler Labine - dr Iggy Frome.Nowy sezon " Szpitala New Amsterdam " będzie można oglądać w każdą środę, od 13 października, o godzinie 22:00 wyłącznie na kanale FOX. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać serialu i jego bohaterów, FOX przygotował maratony ze " Szpitalem New Amsterdam ". Odcinki 1. i 2. sezonu można oglądać w FOX w każdą sobotę i niedzielę od godziny 11:00. Szpital New Amsterdam " to adaptacja książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Ten kultowy dramat medyczny został wyprodukowany przez Universal Television, Pico Creek Productions oraz Mount Moriah i podbija serca widzów na całym świecie. Fabuła serialu skupia się na doktorze Maksie Goodwinie, dyrektorze medycznym, któremu zależy, aby szpitalowi przywrócić dawną świetność.