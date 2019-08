Dan Stevens reprezentantem Rosji na "Eurowizji" Netfliksa

Getty Images © Jamie McCarthy



Choć zdjęcia do komedii platformy Netflixjuż trwają, to jej obsada wciąż się powiększa. Właśnie dołączył do niej Dan Stevens ).Jak nietrudno się domyśleć, tematem komedii będzie popularny konkurs muzyczny Eurowizja, dla jednych symbol kiczu, dla innych realna szansa na zostanie zauważonym przez cały świat. Bohaterami filmu będzie para islandzkich muzyków, którzy liczą, że udział w konkursie da im sławę. Stevens wcieli się w Alexandera Lemtova, który będzie na Eurowizji reprezentantem Rosji.Gwiazdami filmu są: Will Ferrell Pierce Brosnan . Za kamerą stoi David Dobkin