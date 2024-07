Nadchodzi nowy "Terror". Dan Stevens w roli głównej

"Terror" sezon trzeci - co wiemy?

AMC znalazło gwiazdę nadchodzącego sezonu produkcji " Terror ". Dan Stevens będzie producentem oraz zagra główną rolę w trzecim sezonie antologii opartej na powieści Victora LaValle "The Devil in Silver". Telewizja AMC zamówiła trzeci sezon w lutym tego roku, prawie pięć lat po emisji " Terroru: Dnia hańby ".Fabuła powieści LaValle , "The Devil in Silver", koncentruje się na losach mężczyzny niesłusznie umieszczonego w szpitalu psychiatrycznym New Hyde w Queens. Znajdując się w ośrodku, musi zmagać się z pacjentami, którzy działają przeciwko niemu, lekarzami skrywającymi mroczne sekrety, a może nawet z samym Diabłem. Gdy mężczyzna przemieszcza się po piekle ośrodka, w którym nic nie jest takie, jakie się wydaje, w końcu odkrywa, że jedyną drogą do wolności jest odważne stawienie czoła istocie, która karmi się cierpieniem murów New Hyde.Chris Cantwell (" Paper Girls ") oraz Victor LaValle są autorami scenariusza i producentami wykonawczymi serialu. Dwa pierwsze odcinki ma wyreżyserować znana ze " Zabójczego ciała " - powiedział Stevens w swoim oświadczeniu.- dodał.Pierwszy sezon " Terroru ", który miał swoją premierę w 2018 roku, śledził załogi dwóch statków XIX-wiecznej wyprawy arktycznej. Drugi sezon, " Terror: Dzień hańby ", rozgrywał się w japońskim obozie jenieckim. Tropem poprzednich dwóch, wiemy już, że trzeci także przyniesie nowe miejsce akcji i zupełnie oryginalnych bohaterów. Premiera "Devil in Silver" planowana jest na przyszły rok.