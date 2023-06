Dan Stevens zastąpił kolejnego skasowanego twórcę

Zwiastun serialu "Spoza układu"

Justin Roiland. Upadek twórcy "Ricka i Morty'ego"

Dan Stevens - specjalista od zastęp skasowanych twórców?

Platforma Hulu postanowiła zerwać współpracę z Justinem Roilandem w styczniu.Do sytuacji, o której mowa, miało dojść w styczniu 2020 roku. Powódka złożyła skargę w maju tego samego roku. Jej personalia nie zostały podane do wiadomości publicznej. Podczas częściowo utajnionej rozprawy biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Orange oskarżyło Roilanda o przemoc domową, która doprowadziła do obrażeń cielesnych oraz bezprawne uwięzienie za sprawą groźby, przemocy lub oszustwa.– skomentowała Kimberly Edds, rzeczniczka biura prokuratora okręgowego Orange County.Rola w animacjinie jest pierwszą w dorobku Stevensa , którąw mediach. Wcześnie wystąpił w serialuKiedy jednak do mediów trafiły oskarżenia o gwałt, a także wyciekły liczne jego wiadomości, w których dzielił się swoimi kontrowersyjnym (w oczach amerykańskiego społeczeństwa) fantazjami, producencipostanowili zrezygnować z jego usług.