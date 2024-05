Dan Stevens i Lily James opowiedzą o przyjaznej kobietom aplikacji randkowej

Lily James

Dan Stevens i Lily James w historii przyjaznej kobietom aplikacji randkowej

Getty Images © Jerod Harris

Whitney Wolfe Herd

O czym opowiada "Abigail"? Zobacz zwiastun

Jak podaje Deadline, zdjęcia do projektu, który nie ma na razie tytułu, mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Nie wiadomo, w kogo wcieli się Stevens , ale spekuluje się, że będzie to partner biznesowy granej przez Lily James bohaterki. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Za sterami projektu stoi Rachel Lee Goldenberg , która napisała scenariusz wspólnie z Billem Parkerem i Kim Caramele Whitney Wolfe Herd, którą zagra Lily James , to amerykańska przedsiębiorczyni. Jest założycielką, prezeską i byłą dyrektorką przyjaznej dla kobiet aplikacji randkowej Bumble. W przeciwieństwie do użytkowników Tindera (w którego powstaniu Whitney Wolfe Herd także miała udział) mężczyźni korzystający z Bumble nie mogą jako pierwsi pisać do kobiet. Innowacja ta ma sprzyjać ograniczeniu niechcianych interakcji, m.in. nieproszonych zdjęć męskich genitaliów.Aktualnie Bumble cieszy się statusem drugiej najpopularniejszej aplikacji randkowej w Stanach Zjednoczonych. Dana Stevensa możemy aktualnie zobaczyć m.in. w zrealizowanym przez kolektyw Radio Silence horrorze " Abigail ". Zobaczcie jego zwiastun:12-letnia baletnica, która jest córką wpływowej postaci ze świata przestępczego, zostaje porwana. Aby otrzymać okup w wysokości 50 milionów dolarów, grupa przestępców musi pilnować dziewczynki w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. Okazuje się, że nie jest to proste zadanie, Abigail nie jest bowiem zwykłą nastolatką.