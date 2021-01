Daniel Kaaluya i Jesse Plemons w nowym horrorze Jordana Peele'a?

Getty Images © Christopher Polk



Getty Images © Jason Mendez





Jak informuje serwis The Illumnerdi, Daniel Kaluuya Jesse Plemons otrzymali propozycje zagrania głównych ról w nowym dziele Jordana Peele'a , twórcy oscarowego " Uciekaj! " oraz " To my ".Fabuła trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jednak, że film ma być horrorem, w którym kluczową rolę odegrają trzy postaci: Artie, Winston Claes oraz złoczyńca.Pierwszy jest młodym mężczyzną, który od urodzenia mieszka w Los Angeles i pracuje w dużym sklepie w dziale elektronicznym. Artie jest szczery, wnikliwy i potrafi radzić sobie w stresowych sytuacjach.Winston to starszy mężczyzna (55-70 lat), mający obsesję na punkcie doskonałości fotograf, którego piętą Achillesa jest wybujałe ego. Najmniej wiadomo o czarnym charakterze. Z przecieków wynika, że może go zagrać aktor mający 20 lub 50 lat.Premierę filmu zaplanowano na 22 lipca 2022 roku. Realizację sfinansuje wytwórnia Universal, z którym Peele podpisał w ubiegłym roku 5-letni kontrakt. Kaluuya współpracował już z reżyserem przy " Uciekaj! ". Za rolę w filmie otrzymał nominację do Oscara. W CV Plemonsa znajdziemy m.in. takie tytuły jak " Breaking Bad ", " Fargo " oraz " Może pora z tym skończyć ".