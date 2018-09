Dave Bautista nie wie, czy chce dalej pracować dla Marvela

Złe wieści dla fanów Strażników Galaktyki, a zwłaszcza postaci Draxa. Grający go Dave Bautista zasugerował, że jego przyszłość w filmach Marvela stoi pod znakiem zapytania.Podczas swojego występu w "The Jonathan Ross Show" aktor odniósł się do zwolnienia reżysera Jamesa Gunna , które stało się kością niezgody między Bautistą a studiem., przyznał. Bautista potwierdził, że studio postanowiło odroczyć premieręPo czym dodał:Przypomnijmy: Gunn został zwolniony przez Disneya za stare wpisy w mediach społecznościowych, w których w ryzykowny sposób żartował m.in. z pedofilii, AIDS i zamachów z 11 września. Podobno w świetle decyzji studia członkowie małej ekipy preprodukcyjnej zostali odwołani. Ale nie oznacza to definitywnego końca produkcji, a jedynie "przegrupowanie".