Kinowe uniwersum animacji "Awatar" z gwiazdą "Diuny"

Nadchodzi "Aang: The Last Airbender". Dave Bautista w obsadzie

Filmowe "Awatary". Co o nich wiemy?

Zwiastun serialu platformy Netflix "Awatar: Ostatni władca wiatru"

Pierwsza animacja z filmowej trylogii ma już (choć na razie tylko roboczy) tytuł. To. Jego gwiazdą będzie znany chociażby z cyklu " Diuna Będzie to jego pierwsza rola w filmie animowanym, choć ma już doświadczenie dubbingowe, był w amerykańskiej obsadzie głosowej anime " Chłopiec i czapla ".W obsadziesą też: Eric Nam Szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione.Film będzie rozgrywał się w uniwersum znanym z serialu animowanego Nickelodeonu pokazywanego w latach 2005-2008. Za kamerą stoi Lauren Montgomery , a stanowiska producentów piastują twórcy telewizyjnego pierwowzoru, Bryan Konietzko – mówiła w 2022 roku Ramsey Naito, prezeska działu animacji i rozwoju w Paramount Animation i Nickelodeon Animation.Akcja serialu rozgrywa się w baśniowej krainie. Naród Ognia próbuje przejąć panowanie nad światem. Opór stawiają mu pozostałe ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza. W każdej z nich żyją magowie – ludzie, posiadający władzę nad jednym z czterech żywiołów. Jednak świat może uratować tylko Awatar - jedyny mag, który panuje nad wszystkimi żywiołami. Jest nim dwunastoletni Aang, który musi pokonać liczne przeszkody i wykazać się ogromną odpowiedzialnością.Tymczasem Netflix zaproponował fanom uniwersum serial aktorski. Nosi on tytuł " Awatar: Ostatni władca wiatru " i jego zwiastun znajdziecie poniżej.