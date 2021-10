David Tennant gwiazdą serialu o otruci Litwinienki

Po występie w serialu " Des David Tennant został gwiazdą kolejnego projektu inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami. Zagra tytułową rolę w mini-serialu "Litvinenko".Urodzony w 1962 roku Aleksandr Litwinienko był wysokim rangą oficerem KGB, a później FSB, który w 1998 roku zbuntował się i publicznie ogłosił, że otrzymał rozkaz zamordowania Borisa Bieriezowskiego, który dorobił się fortuny za czasów Jelcyna, ale był skonfliktowany z Putinem. To doprowadziło do serii aresztowań, śledztw i procesów wytoczonych Litwinience przez władze Rosji. W 2001 roku uciekł do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał azyl polityczny. 1 listopada 2006 roku został otruty. Dopiero po jego śmierci 23 listopada udało się zidentyfikować, że podano mu silnie radioaktywny izotop polonu 210. W 2016 roku pojawiły się wyniki brytyjskiego śledztwa. Stwierdzono, że "prezydent Putin prawdopodobnie zatwierdził morderstwo Litwinienki". Strona rosyjska odrzuciła te wnioski.Czteroodcinkowy "Litvinenko" jest wspólnym projektem brytyjskiej stacji ITV i skandynawskiej platformy Viaplay. Twórcą serialu jest George Kay (" Lupin ").