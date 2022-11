David Tennant jako Aleksandr Litwinienko. Uderzające podobieństwo!

David Tennant jako Aleksandr Litwinienko







Getty Images © Natasja Weitsz



Kim był Aleksandr Litwinienko?



"Litwinienko": fabuła i twórcy



W styczniu przyszłego roku na platformie Viaplay zadebiutuje serial "Litwinienko" z Davidem Tennantem w roli słynnego oficera FSB, który w wyniku zatargu z rosyjskimi władzami padł ofiarą otrucia radioaktywnym polonem-210. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie aktora wcielającego się w zmarłego w 2006 roku dysydenta.Dla porównania przypominamy zdjęcie prawdziwego Litwinienki. Aleksandr Litwinienko był podpułkownikiem FSB, który jako jeden z pierwszych ujawnił bezprawne działania, jakich podejmowały się rosyjskie służby pod koniec lat 90-tych. W związku z tym został kilkukrotnie aresztowany, mimo to udało mu się wyjechać z kraju i otrzymać azyl polityczny w Wielkiej Brytanii krótko po objęciu władzy przez Władimira Putina. Kiedy pod koniec 2006 roku Litwinienko prowadził prywatne dochodzenie w sprawie zastrzelenia rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej, nagle źle się poczuł. Początkowo objawy były przypisywane zatruciu, jednak dalszy ciąg tej historii pokazał, że przyczyną zatrucia była radioaktywny polon-210, którą podano mu podstępem. W wyniku otrucia zmarł w listopadzie 2006 roku Londynie. W związku z jego śmiercią wszczęto jedno z najbardziej skomplikowanych i niebezpiecznych dochodzeń w historii londyńskiej policji.Akcja serialu rozpoczyna się w momencie, gdy policjanci zostają wezwani do kliniki University College Hospital w Londynie, by porozmawiać z pacjentem cierpiącym na trudne do zidentyfikowania schorzenie. Okazuje się Aleksandr Litwinienko, rosyjski dysydent, który twierdzi, że został otruty przez rosyjskich agentów na bezpośrednie polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina. Historia pokazuje policjantów z New Scotland Yard prowadzących śledztwo w sprawie zabójstwa Litwinienki poszukując sprawców, którzy mogą jednocześnie zagrażać również innym uciekinierom z Rosji i nie tylko.Serial powstał przy wsparciu kluczowych postaci powiązanych ze śledztwem, w tym rodziny Aleksandra i policjantów, którzy prowadzili to ważne śledztwo - Clive'a Timmonsa i Brenta Hyatta. W postacie śledczych wcielili się Mark Bonnar (" Shetland ") oraz Neil Maskell (" Mały Topór ", " Utopia "). Reżyserią zajął się Jim Field Smith (" Criminal ", " Endeavour "), a za scenariusz odpowiada George Kay (" Lupin ", " Obsesja Eve "). Zdjęcia do produkcji odbywały się w Londynie i okolicach.