WIDEO: "Doktor Who". Poznajcie nowego/starego Doktora

David Tennant powróci jako Doktor

Kim jest Doktor?

Wraz z finałem 13 sezonu serialu " Doktor Who Jodie Whittaker pożegnała się z kultową rolą. BBC ujawniło, kogo zobaczymy w roli Władcy Czasu w przyszłym roku. Informację zdradza poniższy klip:Tak, nie przewidzieliście się! To David Tennant , który był już gwiazdą serialu " Doktor Who ". Wraz z nim do show powróci Catherine Tate , która ponownie wcieli się w postać Donny Noble.Powrót tej pary jest związany z planami świętowania 60 rocznicy serialu " Doktor Who ". Zobaczymy ich w trzech odcinkach specjalnych, których emisja planowana jest na listopad przyszłego roku.Regularnym Doktorem w sezonie 14 będzie z kolei Ncuti Gatwa . Ta informacja została podana już w maju. Pierwsze odcinki z nim w roli głównej również zaprezentowane zostaną w przyszłym roku. Doktor Who " zadebiutował na antenie BBC w 1963 roku i wkrótce stał się międzynarodowym popkulturowym fenomenem. Tytułowym bohaterem serialu jest kosmiczny poszukiwacz przygód, a także ostatni przedstawiciel pozaziemskiej rasy Władców Czasu. Doktor przemierza wszechświat w TARDIS, statku wyglądającym jak niebieska budka policyjna. Podróżując w czasie i przestrzeni, ratuje planety i cywilizacje, a także spotyka słynne historyczne postaci. Kosmita potrafi regenerować swoje ciało, za każdym razem zmieniając przy tym wygląd oraz osobowość. Jodie Whittaker od 2017 roku wcielała się w trzynastą inkarnację Doktora. Aktorka była pierwszą kobietą, która otrzymała możliwość grania kultowej postaci.