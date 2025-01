"The Hack": David Tennant i Robert Carlyle w serialu o aferze podsłuchowej

O czym opowie serial "The Hack"?

Getty Images © Dave Benett



"Joy" – zwiastun

O czym opowiada "Joy"?

Bohaterem jednego z wątków będzie dziennikarz śledczy Nick Davies ( Tennant ), który odkrywa dowody na to, że dziennikarze wydawanego przez Ruperta Murdocha tabloidu "News of the World" nielegalnie włamywali się do telefonów celebrytów, polityków i członków rodziny królewskiej. Równolegle toczyć ma się historia nierozwiązanego morderstwa prywatnego detektywa Daniela Morgana. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policjant Dave Cook ( Carlyle ). Toby Jones wcieli się w byłego redaktora naczelnego "Guardiana", Alana Rusbridgera.Serial rozplanowano na siedem odcinków. Scenariusz napisał(" Mroczne materie ", " Enola Holmes "). Zdjęcia dobiegły już końca i projekt jest obecnie na etapie postprodukcji., skomentował Thorne Ostatni projekt Thorne'a to dramat " Joy " z Thomasin McKenzie Billem Nighym , do którego napisał scenariusz. Joy " opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown - pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe'a, pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie, a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.